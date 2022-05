Ried-Trainer Heinle kritisiert Bundesliga-Punkteteilung

"Dass man die Liga in zwei Gruppen aufteilt, kann ich nachvollziehen. Aber die Punkteteilung ist ganz einfach unfair. Warum sollen hart erkämpfte Punkte plötzlich nur noch die Hälfte wert sein? In Sachen Planungssicherheit ist es für die kleineren Vereine eine Katastrophe", sagt der 37-Jährige und fügt hinzu: "Dadurch wird die Lücke zu den größeren Vereinen immer größer. Die Idee, die Übermacht von Salzburg dadurch vielleicht bremsen zu können, mag zwar gut gemeint gewesen sein, aber die Übermacht von Salzburg ist auch so nicht zu stoppen. Der Abstiegskampf in der Qualifikationsgruppe führt dazu, dass es für die Vereine immer schwieriger wird, jungen Spielern eine Chance zu geben. Es geht für die Vereine einfach um so viel, zum Teil um die Existenz. Diese Drucksituation lässt nur wenig Spielraum für die Integration von jungen Talenten. Das ist schade."

Saisonstart am 15. Juli

Trainingsstart bei der SVR ist am 13. Juni. Von 27. Juni bis 1. Juli sind die Rieder Fußballer auf Trainingslager in Windischgarsten. Saisonbeginn im ÖFB-Cup ist am Freitag, 15. Juli, eine Woche später beginnt die Bundesligasaison 2022/2023.