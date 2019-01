Polizei bittet um Hinweise: Tierquäler legt Giftköder aus

BRAUNAU. Ein Unbekannter legte im Zeitraum vom 13. bis 17. Jänner entlang von Gemeindestraßen und Güterwegen in den Gemeinden Handenberg und Neukirchen an der Enknach vermutlich Giftköder aus.

Nach einem Spaziergang in der Ortschaft Maierhof am 15. Jänner hatte ein Mischlingshund eines 54-Jährigen aus dem Bezirk Braunau Vergiftungserscheinungen. Der Hund konnte durch eine rasche medikamentöse Behandlung vom Tierarzt aus Schwand gerettet werden.

Am gleichen Tag ging eine 58-Jährige mit ihrem Hund in der Ortschaft Wurmshub spazieren und bemerkte, dass ihr Hund neben einem Güterweg eine unbekannte Substanz fraß. Unmittelbar danach brachte sie den Hund mit massiven Vergiftungserscheinungen in eine Tierklinik, wo er bislang noch immer in stationärer Behandlung ist. Laut Angaben des behandelnden Tierarztes hat der Hund Gift zu sich genommen. Zudem fand die Frau im Bereich Wurmshub zwei verendete Katzen, die keine offensichtlichen Verletzungen aufwiesen.

Zweckdienliche Hinweise zum vermeintlichen Tierquäler bitte an die Polizeiinspektion Eggelsberg unter der Telefonnummer 059 133 4205.

