Messedoppel für Genuss und die Generation "50 plus"

RIED. Gratis-Kaffee und Sofortgewinne am OÖNachrichten-Stand.

Auch Bogenschießen können die Besucher des Messedoppels gratis testen. Bild: Rieder Messe

Die Rieder Messe präsentiert am Samstag, 13., und Sonntag, 14. April, das Doppel "Guten Appetit" und "50 plus", bei dem rund 200 Aussteller vertreten sind. Bei Oberösterreichs größter Genussmesse steht die Kulinarik im Mittelpunkt. Die Aussteller laden zu einer Entdeckungsreise quer durch alle Geschmacksrichtungen ein und bieten eine Mischung aus Genuss, Information und Verkauf. Regionale Spezialitäten aus dem Genussland Oberösterreich treffen dabei auf internationale Gerichte, edle Weine treffen auf Bier, Gin, Rum und Liköre.

Bei den Live-Kochshows begeistern die Innviertler Haubenköche mit Unterhaltung und Kochkunst auf höchstem Niveau. In der Halle 15 verwöhnt das Genussland OÖ. die Besucher mit heimischen Produktspezialitäten. Bei nahezu 30 Ständen können Schmankerl verkostet werden. Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Angefangen von Innviertler Knödel über Wurst und Käse, Brot und Gebäck, Popcorn, Gewürze und Öle sowie Edelbrände und Liköre.

Außerdem lädt ein vergrößerter internationaler Marktplatz zu einer Entdeckungsreise durch alle Geschmacksrichtungen ein. Es gibt Spezialitäten aus verschiedenen Erdteilen.

Die 50 plus, die Messe für die beste Zeit deines Lebens, bietet eine große Themenvielfalt mit maßgeschneiderten Informationen und bester Unterhaltung. Das Angebot umfasst die Themen Wellness & Gesundheit, Mode & Accessoires, Freizeitgestaltung, Wohnen sowie Garten und Outdoor. Vorsorgethemen und Beratung durch die Abteilung Soziales und das Sozialressort des Landes OÖ. sowie zahlreicher Institutionen runden das Messeangebot ab. In einer Gesundheitsstraße können die Besucher Blutdruck, Puls, Blutzucker und Cholesterin messen lassen.

Die OÖN "bewegen"

In einem eigenen OÖN-Bereich wird es laufend Bewegungsangebote und passende Vorträge geben. Die Besucher haben die Möglichkeit, mit Experten kurze Bewegungseinheiten zu absolvieren, zudem gibt es Übungsvorschläge für zuhause.

Inhaber der OÖN-Card genießen zum Messedoppel für je zwei Personen pro Card je drei Euro Nachlass auf den Messe-Eintrittspreis (regulär je neun Euro).

Auf einem eigenen Parcours besteht die Möglichkeit, sich an die Eigenschaften der E-Bikes heranzutasten. Am Sonntag können Interessierte um 12 und 14 Uhr das Tanzbein schwingen. Profis führen dabei durch kostenlose Basiskurse.

50 Plus & Guten Appetit-Messen am 13. und 14. April, zwei Messen, ein Eintritt: Neun Euro pro Person – Inhaber der OÖN-Card genießen pro Card für je zwei Personen pro Card je drei Euro Nachlass. "50 Plus" öffnet jeweils von 9 bis 17 Uhr, "Guten Appetit" am Samstag von 9 bis 18 Uhr und tags darauf von 9 bis 17 Uhr. Weitere Details auf www.messe-ried.at.

Gratis-Kaffee, Sofortgewinne und große Gewinnspiele

Die OÖNachrichten bieten in Halle 18 einen eigenen Messestand. Inhaber der OÖN-Card erhalten Gratis-Kaffee und es gibt die aktuelle Tageszeitung zum Mitnehmen. Für die Teilnahme an Gewinnspielen gibt es Sofortpreise wie Kletzl-Würste und Flaschenöffner. Bei den Gewinnspielen winkt die Chance auf einen von 13 Urlauben im AIGO ****S Familienhotel im Böhmerwald. Dazu verlosen die OÖNachrichten viele weitere Sachpreise: 1000 6er-Träger Eggenberger Bio Naturtrüb, 45 Erlebnis-Packages für je zwei Personen von Gmundner Keramik und 20 Biomüsli-Jahresvorräte von Zagler Müslibär aus Braunau.

