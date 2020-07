Katze löste Motorrad-Unfall aus

Der 47-jährige Deutsche war gegen 18 Uhr auf der B156 in Richtung Braunau unterwegs, als kurz vor der Ortschaft Dietzing im Gemeindegebiet von Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau) eine Katze die Fahrbahn querte. Der Motorradfahrer leitete eine Vollbremsung ein, verlor die Kontrolle über sein Bike, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Ein vor ihm fahrender Autolenker aus dem Bezirk Braunau bemerkte den Unfall, leistete Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Der verletzte Deutsche wurde in das Krankenhaus nach Braunau gebracht, teilte die Polizei am Abend mit.

