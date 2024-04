In den vergangenen Wochen mussten Autofahrer, die durch Mehrnbach fuhren, immer wieder mit kurzen Staus rechnen – vor allem zu den Stoßzeiten in der Früh und am Abend. Der Grund: In Mehrnbach wurde die Straßenbeleuchtung modernisiert. Im Rahmen der Arbeiten mussten auch einige veraltete Stromleitungen erneuert werden.