Justizministerin Alma Zadic kam zur Amtseinführung von Gerichtspräsidentin Claudia Hubauer

"Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die vielen vor uns liegenden Herausforderungen gut meistern werden", sagte Claudia Hubauer beim gestrigen Festakt im Schwurgerichtssaal für ihre offizielle Amtseinführung als Präsidentin des Landesgerichts Ried. Am 1. April übernahm die 55-Jährige die Nachfolge von Walter Koller, die OÖN haben berichtet.

Mehr zum Thema Innviertel Innviertel "Darf hier mit tollen Kolleginnen und Kollegen arbeiten" INNVIERTEL. Claudia Hubauer ist seit 1. April die erste Präsidentin des Landesgerichts Ried "Darf hier mit tollen Kolleginnen und Kollegen arbeiten"

"Es ist an der Zeit und es freut mich, dass wir nach 26 männlichen Präsidenten endlich eine Frau an der Spitze haben", sagte der neue Vizepräsident des Landesgerichts Ried, Stefan Kiesl, bei seinen Begrüßungsworten zu Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und den vielen geladenen Ehrengästen.

Der neue Vizepräsident des Landesgerichts Ried, Stefan Kiesl

"Die Bedeutung eines Rechtsstaates kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Unbeeinflusste Gerichtsentscheidungen sind das Rückgrat einer funktionierenden Demokratie und stellen sicher, dass niemand über dem Gesetz steht", sagte Zadic.

"Du hast eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie man einen Gerichtssprengel mit hoher fachlicher und sozialer Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit und Einfühlungsvermögen erfolgreich führt", sagte Erich Dietachmair, der Präsident des Oberlandesgerichts Linz, in Richtung Walter Koller. Er sei, so Dietachmair, absolut überzeugt davon, dass Claudia Hubauer den Gerichtssprengel erfolgreich weiterführen werde.

Standing Ovations für Koller

"Ich habe in meinen 42 Jahren Berufserfahrung fast ausschließlich positive Erfahrungen mit den Kollegen im Gerichtsbetrieb gemacht. Niemals habe ich erlebt, dass jemand interveniert hätte. Es war eine gelebte Unabhängigkeit der Rechtsprechung. Es freut mich ganz besonders, dass Claudia Hubauer jetzt zur Präsidentin ernannt wurde. Sie hat sich auf vielen Ebenen, sowohl fachlich als auch zwischenmenschlich, bestens bewährt und war immer eine wertvolle Stütze für mich", sagte Koller, der mit Standing Ovations verabschiedet wurde.

Mehr zum Thema Innviertel Innviertel Walter Koller: "Habe in all den Jahren keinen einzigen Tag als Richter bereut" RIED. Leidenschaftlicher Jurist: Der Präsident des Landesgerichts Ried geht mit 1. April in Pension. Walter Koller: "Habe in all den Jahren keinen einzigen Tag als Richter bereut"

"Danke an die Justiz, denn sie schafft Rechtssicherheit, die eine Grundvoraussetzung für ein geordnetes Zusammenleben ist", sagte ÖVP-Landtagsabgeordneter Günther Lengauer, der in Vertretung von Landeshauptmann Thomas Stelzer am Festakt teilnahm.

In ihrer Ansprache betonte Hubauer, dass sie sehr stolz auf das gesamte Team des Landesgerichts und der Innviertler Bezirksgerichte sei, die Zusammenarbeit mit dem Oberlandesgericht und dem Justizministerium laufe immer "auf Augenhöhe und sehr lösungsorientiert" ab, sagte die gebürtige Tirolerin, die mit ihrer Familie in Geinberg wohnt.

Zum Schluss bedankte sich die neue Präsidentin mit den Tränen kämpfend bei ihrer Familie. "Sie haben mich immer unterstützt und mir trotz der Abwesenheiten zu jeder Zeit das Gefühl gegeben, dass das, was ich mache, gut ist und sie stolz auf mich sind", sagte Hubauer.

Walter Koller, ehemaliger Präsident des Landesgerichts Ried (Mitte), wurde von Alma Zadic und Erich Dietachmair offiziell verabschiedet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif