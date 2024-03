Walter Koller: "Habe in all den Jahren keinen einzigen Tag als Richter bereut"

Walter Koller an seinem letzten Arbeitstag im Landesgericht Ried. Mit 1. April verabschiedet sich der Vollblut-Jurist offiziell in den verdienten Ruhestand.

"Ich gehe mit einem guten Gefühl heute Nachmittag aus dem Haus. Ich glaube, dass das Landesgericht Ried gut dasteht", sagt Walter Koller. Es ist Freitag, der 22. März, kurz vor Mittag. Am Vorabend feierte der 65-Jährige einen gemütlichen Ausstand. In wenigen Stunden schließt sich für den gebürtigen Esternberger, der seit 1990 in Braunau lebt, wenn er das ehrwürdige Gerichtsgebäude verlässt, der Kreis. "Am Nachmittag werde ich hier die Segel streichen", sagt Koller.