Heute vor 50 Jahren: Waldzeller Schiedsrichter Ferdinand Marschall pfiff WM-Spiel mit Pele

Im "Estadio Jalisco" in Guadalajara, der zweitgrößten Stadt Mexikos, trafen am 10. Juni 1970 die Nationalmannschaften von Brasilien und Rumänien im letzten Vorrundenspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 1970 aufeinander. Für den Innviertler Ferdinand Marschall, der in seiner langen Schiedsrichterkarriere mehrere hundert Spiele leitete, war es eines der Karriere-Highlights. Die Brasilianer entschieden das Spiel mit 3:2 für sich. Wie es sich für einen Weltstar gehört, steuerte Pele zwei Tore bei. Ein weiteres Tor von Pele wurde von Marschall wegen Handspiels aberkannt, nach dem Spiel gratulierte Pele dem Waldzeller trotzdem für dessen Leistung. Elf Tage später holten sich die Brasilianer am 21. Juni 1970 mit einem souveränen 4:1-Sieg gegen Italien den dritten Weltmeistertitel.

Für Marschall, der auch Amtsleiter in Waldzell war, ging die Schiedsrichterkarriere nach seiner Nominierung für die WM 1970 noch weiter steil nach oben: 1972 leitete er das Finale der Fußball-Europameisterschaft 1972 in Brüssel zwischen Deutschland und der UdSSR. Deutschland siegte mit 3:0, zwei Tore steuerte Gerd Müller bei.

Auf die Frage, ob er verwundert sei, dass er auch in der Fußball-Hochburg Wien anerkannt und respektiert werde, antwortete Marschall in einem OÖN-Interview 1988: "Früher vielleicht. Damals hat es mich auch gewundert, dass ich für große Spiele berücksichtigt worden bin." Heute zweifelt aber niemand mehr daran, dass auch ein Innviertler, ein Waldzeller, an der Spitze des Schiedsrichter-Wesens ausgezeichnete Arbeit leisten kann.

2006 verstarb der Ehrenbürger der Gemeinde Waldzell und ehemaliger Leiter der österreichischen Schiedsrichter-Kommission.