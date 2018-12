7 Nationen und ein Ziel: Der Sieg beim Internationalen Baumit Hallencup

SCHÄRDING. Fußball: VfB Stuttgart startet als Titelverteidiger beim großen U15-Event (5. Jänner)

RBLeipzig (in den roten Trikots) wird auch heuer beim prestigeträchtigen U15-Event (am Samstag, 5. Jänner 2019) an den Start gehen. Bild: U. Esternberg

Was mit Manchester United nicht klappen wollte, hat mit Olympique Marseille einwandfrei funktioniert: Ohne großes Tamtam hat der Tabellenfünfte der französischen Ligue 1 zugesagt, seine U15-Mannschaften nach Schärding zu schicken. Die Nachwuchskicker der Weiß-Blauen werden Anfang nächsten Jahres erstmals beim Internationalen Baumit Junior Hallencup – organisiert von der Union Handyshop Esternberg – starten. "Es war an meinem Geburtstag, deshalb kann ich mich noch gut daran erinnern. Mein Handy hat geklingelt und dran war ein Fußballmanager aus Deutschland, der mich seit Jahren beim Turnier unterstützt. Er stand zufällig neben dem Jugendleiter von Olympique Marseille und nach einem kurzen Gespräch haben die Franzosen zugesagt, dass sie bei uns spielen werden", erinnert sich Johannes Fesel, Hauptorganisator des Hallencups. Inzwischen ist der Esternberger seit 28 Jahren an vorderster Front, wenn es um die Planung und Durchführung des Baumit Hallencups geht. In all den Jahren hat der 51-Jährige viel erlebt. Ein Rück- und Ausblick.

1. Zur Überbrückung: Die Winter im Sauwald sind oft streng und lang. Für Johannes Fesel war das Grund genug, um die kalte und vor allem fußballlose Zeit mit einem Hallenturnier zu überbrücken. Mit 46 Nachwuchsmannschaften hat vor 28 Jahren alles angefangen. Seither hat sich das Turnier auch international einen Namen gemacht. Jährlich strömen an die 2500 Jugendlichen in die Barockstadt, um zum sportlichen Kräftemessen anzutreten.

2. Rundum-Betreuung: Namhafte Mannschaften wie Liverpool, Borussia Dortmund oder RB Leipzig gehören beim Baumit Hallencup inzwischen zum "Inventar". Damit sich die prominenten Gäste im Innviertel wohlfühlen, werden sie von der Union Esternberg und ihren vielen Helfern umsorgt. Dazu gehörten auch nächtliches Schnitzelessen, einen Shuttledienst und die Erfüllung des einen oder anderen Sonderwunsches. "Meistens geht es dabei ums Essen, aber das hat in den vergangenen Jahren wieder nachgelassen. Dafür haben wir für Gäste aus China eine Schifffahrt in Passau organisiert", sagt Fesel.

3. Die "Wiederholungstäter": Drei Jahre nach ihrem ersten Triumph im U15-Event durfte der VfB Stuttgart im Jänner 2018 die begehrte Trophäe erneut in die Luft stemmen. Im Finale setzten sich die Baden-Württemberger – nachdem sie in Rückstand gerieten – am Ende mit 2:1 gegen Borussia Dortmund durch. Weniger gut lief es für die Glasgow Rangers. Der Titelverteidiger schied mit nur vier Punkten aus vier Spielen bereits in der Gruppenphase aus.

4. Geheimfavorit: Eine Mannschaft, die Johannes Fesel heuer auf der Rechnung hat, ist der LASK. "Die Linzer haben ein richtig gutes Team und sind für mich deshalb ein Geheimfavorit. Generell wäre es schön, wenn es beim U15-Event endlich wieder eine österreichische Sensation geben würde", sagt Fesel.

5. Sprachbegabung: Die Esternberger haben mit Olympique Marseille zwar einen namhaften Gast aus Frankreich, bisher aber noch keinen Übersetzer. "Wir wären sehr dankbar, wenn uns dabei vielleicht ein Schüler oder Lehrer mit Französisch-Kenntnissen helfen würde", hofft Johannes Fesel.

Weitere Informationen zur 28. Auflage des Intern. Baumit Hallencup gibt es online unter www.esternberg.com

Der Zeitplan

Donnerstag, 27. Dezember: U11 Finale und U15 Vorrunde

Freitag, 28. Dezember: U12 Finale und U13 Cup 1

Samstag, 29. Dezember: U13 Finale und U14 Cup 1

Sonntag, 30. Dezember: U14 Finale

Mittwoch, 2. Jänner 2019: U10 Finale und U15 Vorrunde

Donnerstag, 3. Jänner 2019: U15 Vorrunde

Freitag, 4. Jänner 2019: U15 Vorrunde und U16 Finale

Samstag, 5. Jänner 2019: U15 Event

