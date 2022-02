Mehrere Stunden lang steckte ein 82-Jähriger Donnerstagnachmittag im Morast fest. Im Dickicht suchten Polizeistreifen und -hubschrauber, mehr als 40 Feuerwehrleute und die Hundestaffel des Roten Kreuzes nach ihm. Lange Zeit ohne Erfolg, ehe Jason Tevnan zufällig auf den Abgängigen stieß. Dieser war so unterkühlt, dass er auf der Wärmebildkamera der Feuerwehr gar nicht mehr aufschien.

"Dass wir den Vermissten früh fanden, war reines Glück. Hätte ich mich nicht selbst verlaufen, hätte ich den Mann nie gefunden", sagt Jason Tevnan.

Tägliche Spaziergänge

Bisher war der 82-jährige Bewohner des Seniorenheimes Obernberg jeden Tag zu seinen Spaziergängen aufgebrochen. Immer dieselbe Route, von Obernberg nach Reichersberg. Als er am Donnerstag allerdings nicht heimkehrte, schlugen die Pflegekräfte Alarm. Polizisten suchten die Lieblingsroute des Mannes ab, ohne ihn zu finden. Eine groß angelegte Suchaktion wurde gestartet. "Gemeinsam mit der Braunauer Hundestaffel haben wir uns das sehr unübersichtliche Gebiet aufgeteilt", sagt Tevnan. Der gebürtige Amerikaner lebt seit seinem 15. Lebensjahr in Österreich, er und sein Hund Nox absolvieren aktuell die Suchhunde-Ausbildung des Roten Kreuzes. Am Donnerstag war der 39-Jährige als Helfer, ohne Hund, unterwegs. Nach kurzer Zeit hatte er die übrigen Mitglieder der Hundestaffel aus den Augen verloren.

"Ich sah mich mit der Stirnlampe um, suchte ein GPS-Signal, als ich plötzlich eine Silhouette vor mir sah. Es war wie in einem Gruselfilm." Der 82-Jährige saß vor ihm am Boden. und reagierte kaum mehr auf Tevnans Zurufe.

"Der Mann war schon recht verwirrt. Er meinte, ich solle ihn in Ruhe lassen. Er gehöre hierher", sagt Tevnan, der Polizei und Feuerwehr alarmierte. Als der Senior die Beamten, die ihn früher schon öfter heimgebracht hatten, erkannte, setzte er sich auf und wollte mit ihnen mitgehen. Bis zum Rettungswagen blieb Tevnan an der Seite des Seniors. Nach einer Untersuchung durfte dieser ins Seniorenheim zurück.