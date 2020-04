Erste Corona-Infektion in der BH Urfahr-Umgebung

Sieben Testergebnisse unter den Mitarbeitern der BH Urfahr-Umgebung sind derzeit noch ausständig, alle anderen Mitarbeiter sind negativ getestet worden - das gab der Krisenstab des Landes Oberösterreich am Samstag bekannt.

Insgesamt 105 Infektionen gibt es derzeit in 28 Alten- und Pflegeheimen in ganz Oberösterreich. 40 Bewohner, die aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen zur Hochrisikogruppe des Coronavirus zählen, sind infiziert. Weiters wurden 65 Pflege- und sonstige Mitarbeiter positiv getestet.

Auch ein weiterer Todesfall in Oberösterreich in Zusammenhang mit Covid-19 wurde bekannt: Ein 80-jähriger Linzer verstarb im Kepler-Universitätsklinikum. Damit stieg die Zahl der Todesfälle in Oberösterreich auf 30.