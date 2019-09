Enns: Einbrecher nach Verfolgungsjagd gestoppt

Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land und ein weiterer bislang unbekannter Täter stiegen am gestrigen Sonntag in Enns über ein Fenster in ein Geschäft ein. Die beiden Täter durchsuchten das Objekt und haben dabei mehrere Handys, Tablets und PC-Spiele im Bereich der Lieferantenzufahrt zum Abtransport zwischengelagert. Aufgrund der Alarmauslösung wurde eine Streife zum Einsatzort beordert. Dabei konnten die Beamten beobachten, wie zwei Personen aus dem aufgebrochenen Fenster sprangen und getrennt die Flucht ergriffen. Eine sofortige Fahndung wurde eingeleitet.

Die Beamten konnten den 27-Jährigen nach einer Verfolgung zu Fuß versteckt hinter einem Fahrzeug im Innenhof eines Firmengeländes vorfinden. Da der Beschuldigte der Aufforderung, mit erhobenen Händen vorzutreten, nicht nachkam, mussten die Beamten schließlich den Pfefferspray einsetzen. Dieser zeigte jedoch keine Wirkung und der randalierende Täter versuchte erneut zu flüchten und sich der Festnahme zu entziehen. Schließlich konnte der Täter mit den zwischenzeitlich zugeführten Streifen widerstandslos festgenommen werden.

Bei der Verfolgung des Täters fügten sich die Beamten leichte Verletzungen zu. Sie konnten ihren Dienst nach der Erstversorgung durch die Rettung fortsetzten und suchten nach Dienstende einen Arzt auf. Der Täter hatte sich selber bei der Flucht eine Schnittverletzung zugezogen, weshalb unmittelbar nach der Festnahme die Rettung verständigt wurde und der 27-Jährige zur ambulanten Behandlung in den MedCampus III gebracht wurde. Gegen den Beschuldigten bestand bereits eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Linz, weshalb der Beschuldigte in die Justizanstalt Linz eingeliefert wurde.

