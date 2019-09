Der Sommer verabschiedet sich

Der Hochsommer sagt endgültig Lebewohl. Zum Start der Woche heute, Montag, bringt eine Kaltfront einen Temperatursturz sowie teils ergiebigen Regen im Bergland sowie Schauer im Alpenvorland. Erste Vorboten waren gestern Nachmittag bereits zu registrieren.

Am Montag liegen die Temperaturhöchstwerte bei maximal 19 Grad in Oberösterreich. Schon ab den Morgenstunden breiten sich dichte Wolken und kräftige Regenschauer auf das ganze Land aus, auch einzelne Gewitter sind möglich. Am meisten Regen ist am Nachmittag zu erwarten. Laut Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) ist in Teilen der Bezirke Braunau am Inn, Ried im Innkreis, Schärding, Rohrbach, Vöcklabruck und Gmunden mit 20 bis 30 mm Regen zu rechnen.

Auch am Dienstag dürften die Temperaturen nur ganz knapp über die 20-Grad-Marke hinauskommen. Im Bergland halten sich viele Wolken mit etwas Regen, erst am Nachmittag lockert es auf. Deutlich bessere Chancen auf Sonnenschein gibt es schon ab den Morgenstunden in den nördlicheren Landesteilen.

Hochdruckeinfluss bringt am Mittwoch viel Sonnenschein und oft zeigt sich der Himmel sogar wolkenlos. Lokale Frühnebelfelder lösen sich meist rasch auf. Im Tagesverlauf ziehen dann höchstens ein paar hohe Schleierwolken über den Himmel. Frühtemperaturen: fünf bis zwölf Grad, Tageshöchsttemperaturen 19 bis 24 Grad. Auch der Donnerstag startet verbreitet sonnig, ab Mittag zieht voraussichtlich aber die nächste Kaltfront auf. Frühtemperaturen: sieben bis 13 Grad, Tageshöchsttemperaturen: 18 bis 25 Grad.

In weiten Teilen des Landes überwiegen am Freitag die Wolken und zeitweise regnet es. Der Schwerpunkt des Regens liegt im Südwesten und Süden. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 16 und 24 Grad, am wärmsten wird es im Osten.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.