Der Klimapreis in der Wüstenstadt

Beim Energy Globe World Award wurden im Iran Nachhaltigkeitsprojekte prämiert.

Ja!Natürlich-Geschäftsführerin Martina Hörmer nahm den Ehrenpreis der Jury in Yazd entgegen.

In einem kaum 400 Quadratmeter großen Seminarsaal eines Fünf-Sterne-Hotels in der iranischen Provinzhauptstadt Yazd wurden diese Woche Projekte prämiert, die die Welt verändern könnten. Die Kulisse der Preisverleihung mag im Vergleich zu einstigen Energy-Globe deutlicher kleiner sein. Der Inhalt ist es nicht.

Beim Energy Globe World Award geht es um nicht weniger als die Zukunft der Welt. Dieser Umweltpreis, der inzwischen in 182 Staaten verliehen wird, ist eine oberösterreichische Erfindung. Sein Gründer, der Gmundner Wolfgang Neumann wird im Iran von den Offiziellen begrüßt wie ein Nobelpreisträger. Hier ist er, "Mr. Sustainability" (Herr Nachhaltigkeit, Anm.).

Er hat den Iran aber freilich nicht aufgrund solcher Schmeicheleien als Ort für die Verleihung gewählt: "Die Projekte sollen dort präsentiert werden, wo sie auch am dringendsten gebraucht werden", sagt Neumann.

Nachhaltig bereits in der Antike

Außerdem zeigte die Wüstenstadt Yazd schon in der Antike vor, wie eine nachhaltige Stadt aussehen sollte. Die Wasserversorgung funktionierte damals (und zum Teil noch heute) mit sogenannten "Kanats".

Diese unterirdischen Kanäle bringen Trinkwasser aus dem Gebirge bis in die Innenstadt. Dort wird das Wasser in Zisternen gespeichert. Häuser wurden ohne Strom mit sogenannten Windtürmen gekühlt. Im Jahr 2019 ist von dieser Nachhaltigkeit nicht mehr viel geblieben. Das Brummen tausender Klimaanlagen ist in Yazd ebenso wie ungezählte blinkende LED-Lampen an den Fassaden der Geschäfte allgegenwärtig. "Yazd war einst die Hauptstadt der Nachhaltigkeit, das wollen wir wieder werden", sagt Mojtaba Farahmand, der Bürgermeister der Wüstenstadt.

Dass der Umweltschutz keine Grenzen kennt, zeigte sich in Yazd, als der Preis in der Kategorie Jugend an den iranischen Erzfeind USA ging. Die jungen Preisträger, die sich für die Reduktion von Plastiktrinkhalmen einsetzen, wurden von den iranischen Besuchern begeistert gefeiert. "Umweltschutz muss über allen politischen Befindlichkeiten stehen", sagt Neumann.

Sein nächstes Ziel ist besonders ambitioniert. Neumann möchte ein weltweites Netzwerk für Nachhaltigkeit etablieren. "Ich denke da an eine Art Facebook für Klimaschutzprojekte."

Feuer bis Wasser: Die Gewinner des Energy Globes

Der Energy Globe Award wird in den Kategorien Erde, Feuer, Wasser, Luft und Jugend vergeben.

Erde: Ein Zusammenschluss mehrerer Firmen und Forschungseinrichtungen in Deutschland wurde für die Entwicklung von Carbonbeton ausgezeichnet. Ein Baustoff, der haltbarer und tragfähiger ist als Stahlbeton.

Feuer: Die Verderblichkeit von Lebensmitteln ist in vielen Entwicklungsländern ein Problem. Ein Projekt aus Kenia verzehnfacht die Haltbarkeit mit simplen, mobilen und solarbetriebenen Kühlräumen.

Wasser: Ein System aus Indien, das Regenwasser sammelt, um damit ausgetrocknete Brunnen wieder aufzufüllen.

Luft: Auch im krisengebeutelten Afghanistan ist Nachhaltigkeit ein Thema. Mit einfachen Dämm-Materialien und dem Einsatz von Solarenergie wird der Energiebedarf fürs Heizen in den bitterkalten Wintermonaten massiv gesenkt.

Jugend: 500 Millionen Plastikstrohhalme werden allein in den Vereinigten Staaten jeden Tag verwendet (und weggeworfen). Die Jugendorganisation „One More Generation“ hat ein erfolgreiches Projekt gegen diese Ressourcenverschwendung gestartet.

