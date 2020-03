Coronavirus: Zahl der Erkrankten in Österreich steigt auf 74

Die Betroffenen in Oberösterreich – ein Mann und ein Ehepaar aus Leonding (Bezirk Linz-Land) – waren in der selben Reisegruppe wie ein erkrankter Puchenauer, der Donnerstagabend als erster in Oberösterreich positiv getestet worden war, teilte das Land mit. Alle vier bleiben vorerst in häuslicher Quarantäne.

In Puchenau haben die beiden Ärzte (Dr. Moshammer, Dr. Grünzweig) ihre Ordination wie gewohnt geöffnet, ebenso die Apotheke, wurden die OÖN am Samstag informiert. Im Ort kursierende Gerüchte, dass alle drei unter Corona-Quarantäne stünden, sind falsch und unbegründet. Der Coronapatient war in Linz in Behandlung, hieß es.

Flug-Stopp und Gesundheitschecks

Österreich stoppt kommende Woche alle Direktflüge von und nach Südkorea, den Iran sowie die norditalienischen Flughäfen Mailand und Bologna. Weiters wird es punktuelle Gesundheitschecks an den österreichisch-italienischen Grenzübergängen geben, kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an. Zudem stellen die ÖBB ihre Nachtzugverbindungen nach Oberitalien ein, Details dazu hier.

Die Zahl der bestätigten Fälle in Österreich stieg am Samstag auf 74 - vier im Burgenland, 23 in Niederösterreich, vier in Oberösterreich, fünf in Salzburg, sechs in der Steiermark, sieben in Tirol, 23 in Wien und jeweils einer in Kärnten und Vorarlberg. Das gab das Innenministerium nach der täglichen ressortübergreifenden Lagebesprechung im Krisenstab bekannt. Am Freitagabend waren es noch 63 Infizierte gewesen. Somit erreichte das Coronavirus bis Freitagabend alle österreichische Bundesländer. Insgesamt wurden hierzulande bisher 4.308 Menschen auf das Virus getestet.

Die internationalen Entwicklungen: Weltweit steigt die Zahl der Infizierten auf über 100.000

"Die Zahlen steigen stetig"

"Die Zahlen steigen stetig", konstatierte Kurz. Das Ziel der heimischen Behörden sei nach wie vor "die Ausbreitung einzudämmen und zu verlangsamen". Denn "die Situation hat sich verschärft, insbesondere im Iran, auch in Südkorea und in einigen Regionen Italiens." Nach China ist Italien das Land mit den meisten Toten, 197 Menschen starben dort laut Behördenangaben. Der Iran hatte nach offiziellen Angaben am Freitag 124 Tote. Der komplette Stopp der Direktverbindungen sei bereits mit den Airlines und mit den italienischen Behörden abgesprochen, erklärte Kurz.

Der erste Patient aus Oberösterreich, der sich mit dem Coronavirus angesteckt hat (die OÖN berichteten), lebt in Puchenau. Er hat Husten, aber kein Fieber und befindet sich zu Hause in Quarantäne. Bei dem älteren Herren, nach OÖN-Informationen handelt es sich um einen 80-Jährigen, zeige die Infektion einen milden Verlauf, teilte gestern Landessanitätsdirektor Georg Palmisano in einer Pressekonferenz mit.

Demnach war der Mann Mitglied einer rund 50-köpfigen Busreisegruppe, die sich zum Skifahren von 23. bis 29. Februar in Südtirol aufhielt. Wieder zu Hause zeigten sich bei dem Puchenauer erste Symptome, weshalb er die Ordination eines Linzer Arztes aufsuchte. Dort habe der Allgemeinmediziner darauf geachtet, dass es zu keinem Kontakt mit anderen Patienten kam, sagte Palmisano. Auch Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser betonte, der Kollege habe alle Vorschriften eingehalten.

> Video: OÖN-TV: Erstmals Coronavirus in OÖ

Am Donnerstag kam dann, wie berichtet, das Testergebnis des Rachenabstriches aus dem Labor des Klinikums Wels-Grieskirchen: Es war positiv auf Covid-19. Per Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung wurde dem Patienten auferlegt, nicht außer Haus zu gehen und Kontakt mit anderen Menschen zu vermeiden. Die Praxis des Arztes wurde von der BH für 14 Tage geschlossen.

Die fünf "engeren Kontaktpersonen" des Puchenauers seien bereits identifiziert und informiert worden, sagte Palmisano. Als enge Kontaktperson gilt, wer zu einem Infizierten länger als 15 Minuten einen Abstand von weniger als zwei Metern einhält. Darunter ist auch die Frau des Erkrankten, die aber gesund sein soll.

Aber auch der "erweiterte Kontaktkreis" des aus Südtirol zurückgekehrten Mannes werde derzeit erhoben, wie ein Pressesprecher des Landes Oberösterreich informierte. Es handle sich um ca. 45 Menschen, auf die der Puchenauer im Bus und im Quartier traf. Insgesamt vier Personen seien aufgrund von Symptomen getestet worden, die Ergebnisse standen gestern noch nicht fest.

Mehr als 200 Oberösterreicher sind bisher getestet worden, informierte Rainer Gattringer, Leiter des Instituts für Mikrobiologie und Infektiologie des Klinikums Wels-Grieskirchen, wo bisher alle Tests in Oberösterreich durchgeführt wurden. Zu 85 Prozent verlaufe eine Corona-Erkrankung mild, sagte Gattringer. Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) appellierte, im Zweifel über eine mögliche Ansteckung zuallererst die Gesundheitshotline 1450 anzurufen.

UKH verschiebt Operationen

Spitäler melden Engpässe bei Einweghandschuhen, Schutzmasken und Desinfektionsmitteln. In den Unfallkrankenhäusern der AUVA, darunter auch das UKH Linz, wird deshalb die Zahl der "nicht dringend notwendigen" Operationen eingeschränkt. "Betroffene werden direkt informiert und bekommen so rasch wie möglich einen neuen Termin für ihre Operation", heißt es in einer Stellungnahme der AUVA, nachdem die "Kleine Zeitung" darüber berichtet hatte.

"Wir haben Lagerbestände"

Auch die oö. Gesundheitsholding beklagt Lieferschwierigkeiten, OP-Termine werden dort aber vorerst noch keine verschoben. "Wir haben Lagerbestände, auf die wir zurückgreifen können", sagt Sprecherin Jutta Oberweger.

Eine Notwendigkeit, Großveranstaltungen abzusagen, sahen weder Haberlander noch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP). Überhastete Entscheidungen würden Verunsicherung und Panik auslösen, wofür kein Anlass gegeben sei, sagte Luger. Der ÖAMTC hat jedoch eine für 13. März geplante Gala im Rahmen des Linzer Autofrühlings bereits abgesagt. Die OÖN versuchten gestern herauszufinden, wie der Puchenauer Patient, der ja nicht außer Haus gehen darf, nun mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt wird. Die Pressestelle des Landes verwies die OÖN an die BH Urfahr-Umgebung, diese wiederum verwies auf die Pressestelle. Der Puchenauer Bürgermeister Gerald Schimböck sagte im OÖN-Gespräch, der Koordinierungsstab des Landes könne die Versorgung zu "hundert Prozent sicherstellen".

Aus dem oberösterreichischem Roten Kreuz hieß es, Quarantäne-Patienten hätten die Möglichkeit, "Essen auf Rädern" zu bestellen. "Die Ehrenamtlichen, die das Essen zustellen, wurden entsprechend instruiert", so RK-Sprecher Christian Hartl. Kranke bekommen ihr Essen vor die Tür geliefert und werden dann vom Lieferanten telefonisch verständigt.

Alle Entwicklungen im Liveblog

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Puchenau Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.