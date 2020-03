Coronavirus: Zwei weitere Infektionen in Oberösterreich

Wie die Landesdirektion Sonntagabend in einer Aussendung mitteilte, sind die Test bei einer Linzerin und einem Mann aus Thalheim bei Wels positiv ausgefallen. Die Linzerin war ebenfalls Teil jener Reisegruppe, die Ende Februar in einem Bus von einem Aufenthalt in Südtirol zurückgekommen ist. Der infizierte Thalheimer kommt aus dem Umfeld eines Erkrankten aus besagter Reisegruppe.

Neun Fälle in Oberösterreich

Wie auch die anderen Personen befinden sich die neu erkrankten Patienten in häuslicher Betreuung. In beiden Fällen wurde die Suche nach Kontaktpersonen bereits aufgenommen. Damit haben sich in Oberösterreich bisher insgesamt neun Menschen, zwei Linzerinnen, drei Leondinger, ein Puchenauer, drei Patienten aus Altenberg, Gunskirchen und Thalheim bei Wels, mit dem Coronavirus infiziert.

Am Montag tagt erneut der Koordinierungsstab des Landes Oberösterreich, um über die aktuelle Lage und die weitere Vorgehensweise zu beraten.

Entwicklung in Österreich

Neben den zwei neuen Fällen in Oberösterreich meldete auch Vorarlberg erst kürzlich einen weiteren Fall. Die Zahl der Covid-19-Patienten in Österreich ist im Vergleich zum Vortag stark gestiegen und liegt somit Stand Sonntagabend bei 105 Personen. Am Samstagabend lag die Zahl noch bei 81. In ganz Österreich wurden bisher 4.509 Personen auf das neuartige Coronavirus getestet.

Betroffen sind in Niederösterreich 31 Personen, in Wien 32, in Tirol und in Salzburg acht, in der Steiermark gibt es inzwischen zehn, in Oberösterreich neun, im Burgenland vier, in Vorarlberg zwei und Kärnten eine Person. Am 25. Februar waren zum ersten Mal in Österreich (Innsbruck) zwei Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.

Weiterer Fall in Vorarlberg

Die Vorarlberger Landessanitätsdirektion hat am späten Sonntagnachmittag den zweiten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus in Vorarlberg bekannt gegeben. Es handelt sich um einen 49-jährigen Mann aus Dornbirn. Er habe sich vor kurzem in Südtirol aufgehalten. Der Mann und seine Familie befinden sich bereits in häuslicher Isolation.

Neuerkrankungen auch in der Steiermark

Am Sonntag sind in der Steiermark erneut zwei neue Coronavirus-Fälle bestätigt worden. Ein 80-jähriger Obersteirer und eine 50-jährige Oststeirerin wurden getestet, weil sie Kontakt zu Infizierten hatten, berichtete die Landessanitätsdirektion. Beide Erkrankten befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die Anzahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen in der Steiermark stieg damit auf zehn.

Einige tausend Österreicher in Norditalien

Einige tausend Österreicher halten sich derzeit in den unter Quarantäne gestellten Roten Zonen Norditaliens auf. "Wir schätzen, dass in der Nacht bereits zahlreiche Personen aus den sogenannten Roten Zonen zurückgekehrt sind", sagte Peter Guschelbauer, Sprecher des Außenministeriums, am Sonntag.

Trotz der Reisebeschränkungen glaube man, dass Menschen, die in den unter Quarantäne gestellten Regionen ihren Wohnsitz haben, zurückkehren können, wenn sie außerhalb weilen. "Wir haben unsere Reiseinformationen aktualisiert und alle Auslandsösterreicher bzw. bei uns registrierten Reisenden via SMS und Mail informiert", sagte Guschelbauer. Man müsse bei Reisen in den fraglichen Regionen mit Behinderungen im Verkehr rechnen.

"Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus gilt eine partielle Reisewarnung (Sicherheitsstufe 5) für die Lombardei, Venetien, Emilia-Romagna, Marken und Piemont. Vor Reisen wird gewarnt", hieß es auf der Homepage des Außenministeriums. "In der Lombardei und den Provinzen Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini in der Emilia Romagna,Pesaro e Urbino in den Marken, Venedig, Padua, Treviso in Venetien sowie Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Asti und Alessandria im Piemont wurden von den italienischen Behörden bis zum 3. April 2020 Ein- bzw. Ausreiseverbote verhängt. In die betroffenen Gebieten darf man nur bei Vorliegen zwingender beruflicher Gründe, Notsituationen oder medizinischen Gründen ein- bzw. ausreisen. Die Rückkehr an den Wohnort in den Gebieten ist möglich. Die Polizei und andere Ordnungskräfte kontrollieren das Vorliegen der Gründe."

Österreicher in Italien-Sperrzone: "schon stressig"

Das Leben in der italienischen Sperrzone ist "zum Teil schon stressig". Das sagte ein Auslandsösterreicher, der in San Colombano al Lambro in der Region Lombardei lebt, am Sonntag im Gespräch mit der APA. Die ergriffenen Maßnahmen hält er aber "für richtig". Die Frage sei nur, "wie weit sich die Bevölkerung daran hält".

Der Auslandsösterreicher und seine Frau befinden sich schon seit Tagen, bevor die Sperrzone ausgeweitet wurde "in freiwilliger Quarantäne", wie er am Telefon erzählt. "Wir sind ja umgeben von Risikofaktoren", betonte der Pensionist. Lebensmittel lasse er sich liefern: "Die Zustellung ist ganz gut organisiert."

Das Leben in Quarantäne sei durchaus stressig, "man versucht sich ja laufend zu informieren". Zugleich betonte der Auslandsösterreicher: "Man sollte aber ruhig bleiben und ein gutes Buch lesen."

Betreffend der neuen Vorordnungen sagte der Pensionist, es sei noch nicht ganz klar, was diese bedeuten: "Ob etwa auch Geschäfte zugesperrt werden müssen. Bars sind vorerst bis 18.00 Uhr offen und man muss einen Sicherheitsabstand von einem Meter einhalten."

Die öffentlichen Meldungen betreffend das Gesundheitssystem seien "alarmierend", so der Auslandsösterreicher. "Vor allem vonseiten der Ärzte selbst. Die sind ja pausenlos im Einsatz und stehen unter Stress."

Es wäre nun wichtig, dass sich alle an die verordneten Maßnahmen halten, betonte der Pensionist. "Vor allem junge Leute sind sich meiner Meinung nach oft nicht bewusst, was das alle bedeutet." Denn am Anfang habe es - wie derzeit in Österreich - rund 100 Fälle gegeben, "innerhalb von zwei Wochen waren es 5.000".

Erkrankungen nach Busreise nach Südtirol

Am Donnerstag das Testergebnis des Rachenabstriches aus dem Labor des Klinikums Wels-Grieskirchen: Es war positiv auf Covid-19. Per Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung wurde dem Patienten auferlegt, nicht außer Haus zu gehen und Kontakt mit anderen Menschen zu vermeiden. Die Praxis des Arztes wurde von der BH für 14 Tage geschlossen - wir haben berichtet.

Die fünf "engeren Kontaktpersonen" des Puchenauers seien bereits identifiziert und informiert worden, sagte Palmisano. Als enge Kontaktperson gilt, wer zu einem Infizierten länger als 15 Minuten einen Abstand von weniger als zwei Metern einhält. Darunter ist auch die Frau des Erkrankten, die aber gesund sein soll.

Neue Fälle in Wien: ein Privatkindergarten geschlossen

Die Gesamtzahl der positiv auf das neue Coronavirus getesteten Personen in Wien ist um neun auf 32 gestiegen (Österreich-weit gibt es 99 Fälle mit Stand Sonntag, 8.00 Uhr). Unter den Patienten ist auch eine Mitarbeiterin eines kleinen Privatkindergartens in Wien-Ottakring. Diese Betreuungseinrichtung bleibt nun für zwei Wochen geschlossen, wie Corina Had von der Wiener Berufsrettung berichtete.

Alle Pädagoginnen und eine Kindergruppe wurden abgesondert und bleiben vorerst in häuslicher Pflege. Die erkrankte Frau hatte Kontakt zu einem weiteren, schon zuvor bekannt gewesenen Fall in Wien.

Bei den neun in der Bundeshauptstadt neu bekannt gewordenen Fällen handelt es sich um vier Frauen und fünf Männer, teilte Had mit. Bei einem Betroffenen muss das Umfeld noch weiter abgeklärt werden - es ist also noch nicht bekannt, wo sich die Person angesteckt hat.

Eine positiv getestete Person hatte Kontakt zum Patienten in Vorarlberg und auch zu einer Lehrveranstaltung auf der Fachhochschule (FH). Die gefährdeten Personen wurden abgesondert und getestet. Die Ergebnisse standen am Sonntag noch aus. Vier der neu dazugekommen Corona-Erkrankten hatten Kontakt zu Wiener bzw. zu niederösterreichischen Fällen bzw. zum Vorarlberger Fall. Bei zwei Personen handelt es sich um Rückkehrer aus dem Iran bzw. aus Italien.

Flug-Stopp und Gesundheitschecks

Österreich stoppt kommende Woche alle Direktflüge von und nach Südkorea, den Iran sowie die norditalienischen Flughäfen Mailand und Bologna. Weiters wird es punktuelle Gesundheitschecks an den österreichisch-italienischen Grenzübergängen geben, kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an. Zudem stellen die ÖBB ihre Nachtzugverbindungen nach Oberitalien ein, Details dazu hier.

UKH verschiebt Operationen

Spitäler melden Engpässe bei Einweghandschuhen, Schutzmasken und Desinfektionsmitteln. In den Unfallkrankenhäusern der AUVA, darunter auch das UKH Linz, wird deshalb die Zahl der "nicht dringend notwendigen" Operationen eingeschränkt. "Betroffene werden direkt informiert und bekommen so rasch wie möglich einen neuen Termin für ihre Operation", heißt es in einer Stellungnahme der AUVA, nachdem die "Kleine Zeitung" darüber berichtet hatte.

"Wir haben Lagerbestände"

In der oberösterreichischen Gesundheitsholding GmbH, zu der neben dem Kepler Universitätsklinikum in Linz sechs Regionalkliniken mit acht Standorten in ganz Oberösterreich gehören, ist das derzeit kein Thema. Man beklagt zwar Lieferschwierigkeiten, OP-Termine werden dort aber vorerst noch keine verschoben. "Wir haben Lagerbestände, auf die wir zurückgreifen können", sagt Sprecherin Jutta Oberweger.

Eine Notwendigkeit, Großveranstaltungen abzusagen, sahen weder Haberlander noch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP). Überhastete Entscheidungen würden Verunsicherung und Panik auslösen, wofür kein Anlass gegeben sei, sagte Luger. Der ÖAMTC hat jedoch eine für 13. März geplante Gala im Rahmen des Linzer Autofrühlings bereits abgesagt. Die OÖN versuchten gestern herauszufinden, wie der Puchenauer Patient, der ja nicht außer Haus gehen darf, nun mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt wird. Die Pressestelle des Landes verwies die OÖN an die BH Urfahr-Umgebung, diese wiederum verwies auf die Pressestelle. Der Puchenauer Bürgermeister Gerald Schimböck sagte im OÖN-Gespräch, der Koordinierungsstab des Landes könne die Versorgung zu "hundert Prozent sicherstellen".

Aus dem oberösterreichischem Roten Kreuz hieß es, Quarantäne-Patienten hätten die Möglichkeit, "Essen auf Rädern" zu bestellen. "Die Ehrenamtlichen, die das Essen zustellen, wurden entsprechend instruiert", so RK-Sprecher Christian Hartl. Kranke bekommen ihr Essen vor die Tür geliefert und werden dann vom Lieferanten telefonisch verständigt.

