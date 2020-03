Erster Corona-Fall in Oberösterreich: 80-jähriger Puchenauer erkrankte

Am späten Donnerstagabend wurde von den Behörden der erste Fall eines mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Oberösterreich bestätigt. Dabei handelt es sich laut ersten OÖN-Informationen um einen 80-jährigen Puchenauer, der kürzlich in Italien auf Urlaub war. "Dem Erkrankten geht es gut, er hat einen milden Verlauf und hustet, aber ist fieberfrei", sagt Landessanitätsdirektor Georg Palmisano.

Zu der Ansteckung dürfte es vermutlich während eines Ski-Urlaubs in Südtirol gekommen, wo sich der Patient von 23. bis 29. Februar im Rahmen einer organisierten Busreise aufgehalten hat. Der Mann hat sich, als er entsprechende Symptome zeigte, an seinen Hausarzt in Linz gewandt. Dabei habe der Allgemeinmediziner bei der Abklärung darauf geachtet, dass es zu keinem Kontakt zu anderen Patienten in der Praxis komme, sagte Palmisano.

Nachdem im Klinikum Wels gestern Abend der positive Test auf das Coronavirus feststand, habe die Landessanitätsdirektion unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet: Der betroffene Mann ist auf behördliche Anordnung bis auf Widerruf unter häusliche Quarantäne gestellt worden. Die Ordination des Linzer Hausarztes, die der Mühlviertler aufgesucht hatte, wurde als Vorsichtsmaßnahme auf behördliche Anordnung für 14 Tage geschlossen.

Fünf enge Kontaktpersonen des Mannes seien bereits identifiziert und von den Behörden informiert worden. Nur ein einziger zeige derzeit Symptome und sei deshalb bereits getestet worden. Das Ergebnis stehe jedoch noch aus. "Symptomfreie Kontaktpersonen werden nicht auf das Coronavirus getestet", sagte Landessanitätsdirektor Palmisano.

Derzeit sei die Behörde gerade dabei, den erweiterten Kontaktkreis des positiv getesteten Patienten ausfindig zu machen. Alle Kontaktpersonen werden angehalten, Menschenansammlungen zu meiden.

Bisher wurden in Oberösterreich rund 200 Tests auf das Coronavirus durchgeführt. Nur einer war positiv, sagt Rainer Gattringer, medizinischer Leiter des Klinikums Wels-Grieskirchen, wo bisher alle Testungen auf Corona-Verdachtsfälle durchgeführt wurden. Einen Verdacht auf eine massenhafte Anzahl an Erkrankungen gibt es nicht. "Zu 85 Prozent verlaufe eine Corona-Erkrankung mild oder asymptomatisch", sagte Gattringer.

"Der erste positive Corona-Fall in Oberösterreich war zu erwarten. Das Virus kennt keine Landes- oder Bundesländergrenzen. Wir sind aber gut vorbereitet", erklärte Christine Haberlander (VP), die für Gesundheit zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin.

Haberlander appellierte an die Oberösterreicher, "im Zweifel" über eine mögliche Ansteckung zuerst die Telefonnummer 1450 anzurufen, wo medizinisch geschultes Personal eine erste Abklärung trifft. Innerhalb von 24 Stunden seien 312 Anrufe bei 1450 eingegangen, etwa die Hälfte davon würde Fragen zum Coronavirus betreffen, sagte Thomas Märzinger vom Roten Kreuz. Er rief die Bevölkerung dazu auf, nur bei wirklich schwerwiegenden Symptomen eine Krankenhaus-Ambulanz oder einen Arzt aufzusuchen und ansonsten 1450 zu wählen.

47 Infizierte in Österreich

In Österreich sind mit Stand Freitag 47 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das zeigten die Zahlen, die in der Früh auf der Homepage des Gesundheitsministeriums veröffentlicht wurden. Das bedeutet einen leichten Anstieg von drei Betroffenen. In welchen Bundesländern die neuen Fällen registriert wurden, war noch unklar.

Gute Nachrichten kamen aus Tirol: Jenes italienische Pärchen, das erkrankt war, eine 24-Jährige und ihr gleichaltriger Freund, ist wieder genesen und durfte das Krankenhaus verlassen.

Bisher sind österreichweit 3711 Tests durchgeführt worden. Die neu dazugekommenen Patienten in Vorarlberg und Kärnten dürften sich unabhängig voneinander in Wien angesteckt haben. Der Fall des 20-jährigen Vorarlbergers dürfte Auswirkungen auf eine Schule haben, da seine Mutter dort unterrichtet und Symptome habe.

Die 28-jährige Kärntnerin hat eine Freundin in Wien besucht. Diese war zuvor in Mailand und wurde mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet. Ein im Salzburger Pinzgau positiv getesteter 61-Jähriger stammt aus Großbritannien und ist mit seinen neun Begleitern in einem Hotel in Quarantäne, so die Behörde.

Das Land Tirol informierte darüber, dass mehrere Isländer nach der Rückkehr von einem Urlaub in Tirol positiv getestet worden sind. Sie dürften sich aber erst im Flugzeug angesteckt haben.

Anstieg wurde erwartet

„Es ist die Entwicklung, mit der wir gerechnet haben“, sagte Gesundheitsminister Anschober. Eine Prognose über den weiteren Verlauf der Krankheit wagte er nicht abzugeben. Wie selten das neue Corona-Virus in Österreich im Moment ist, zeige die Zahl der Grippefälle. Allein diese Woche laborieren 129.000 Menschen an der Grippe, in der gesamten Saison waren es rund 245.000 Influenzaerkrankte. Dem gegenüber stehen 42 CoronaVirusinfektionen, so Anschober.

Insgesamt setze Österreich auf die Strategie, die Zahl der Erkrankten über einen möglichst großen Zeitraum gering zu halten. Zeit spiele nämlich eine große Rolle: In wenigen Wochen ist mit einem Ende der Influenzasaison zu rechnen, womit mehr medizinische Kapazitäten frei werden. Zudem gibt es derzeit zwar noch kein spezifisches Medikament zur Behandlung des Virus.

