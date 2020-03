Bereits mehr als 100.000 Corona-Fälle weltweit

Laut einer auf offiziellen Daten basierenden Zählung der Nachrichtenagentur AFP lag die Zahl am Freitag bei 100.002 Infektionen in 91 Ländern rund um den Globus, 3.406 Menschen starben. Seit Donnerstag wurden 2.492 neue Fälle registriert.

In China sind weitere 28 Menschen durch das neuartige Coronavirus ums Leben gekommen. Zudem kamen 99 neue Infektionen hinzu. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Samstag mitteilte, wurden sämtliche der neuen Todesopfer in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei gemeldet, wo das Virus ursprünglich in der Millionenmetropole Wuhan ausgebrochen war.

Die Gesamtzahl der Toten seit Ausbruch von Covid-19 lag damit in China bei 3070. Laut der offiziellen Angaben haben sich bisher mehr als 80.000 Menschen auf dem chinesischen Festland mit dem Erreger infiziert, von denen über 55.000 geheilt wurden.

In der chinesischen Provinz Hubei ist die Zahl der neu registrierten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus den dritten Tag in Folge zurückgegangen. Mit 74 neuen Fällen habe die Zahl der neuen Infektionen in dem bisherigen Epizentrum der Epidemie ihren niedrigsten Stand seit Anordnung der Quarantänemaßnahmen in der zentralchinesischen Provinz erreicht, teilte die Nationale Gesundheitskommission am Samstag mit. Im Rest des Landes wurden demnach 25 zusätzliche Infektionen nachgewiesen.

Island erklärt Ausnahmezustand

Island hat wegen des Coronavirus den Ausnahmezustand ausgerufen. Der Epidemologe Thorolfur Gudnason hatte das bei einer Pressekonferenz am Freitag in Reykjavik angekündigt, nachdem zwei Corona-Fälle bekannt wurden, die sich in Island angesteckt hatten.

Insgesamt wurden bisher 43 Isländer positiv auf das Covid-19-Virus getestet. Die meisten davon haben sich vermutlich beim Winterurlaub in Italien oder Österreich angesteckt. Die zwei am Freitag positiv getesteten Personen - ein Mann und eine Frau zwischen 50 und 70, sind die ersten, die sich in Island selbst angesteckt haben.

Beide wiesen jedoch, ebenso wie die übrigen 41 isländischen Fälle, lediglich leichte Krankheitssymptome auf. Laut dem Chef des isländischen Zivilschutzes, Vidir Reynisson, bedeutet der Ausnahmezustand zunächst keine Einschränkungen im öffentlichen Leben. Ein Versammlungsverbot könne in weiterer Folge allerdings aktuell werden, so Reynisson laut "Morgunbladid".

Erste Fälle in Costa Rica und Kolumbien

Unterdessen meldeten die lateinamerikanischen Länder Costa Rica und Kolumbien ihre ersten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Wie Costa Ricas Gesundheitsminister Daniel Salas am Freitag (Ortszeit) sagte, wurde in seinem Land eine 49-jährige US-Touristin positiv getestet. Sie habe sich vor ihrer Einreise mit dem neuartigen Coronavirus infiziert und befinde sich nun mit ihrem Mann "in strikter Isolation" in einem Hotel in der Hauptstadt San José.

Bevor die Frau Krankheitssymptome entwickelt hatte, hatte sie laut Salas die Pazifikküste und den Norden des Landes bereist. Fünf Menschen, die engeren Kontakt mit der Frau hatten, wurden ebenfalls auf das Virus getestet.

Wie Kolumbiens Staatschef Iván Duque am Freitag in Bogotá mitteilte, wurde in der kolumbianischen Hauptstadt eine 19-jährige Studentin positiv auf den Erreger getestet, die zuvor die norditalienische Stadt Mailand besucht hatte. 16 Menschen aus dem Umfeld der jungen Frau seien isoliert worden, sagte Gesundheitsminister Fernando Ruiz.

Acht Tote in Spanien

Spanien meldete fünf weitere Tote durch das neuartige Coronavirus. Damit starben in dem EU-Land bereits acht Menschen durch die Epidemie. Bei den neuen Toten handelte es sich nach Behördenangaben um eine 87-jährige Frau in Badalona nahe Barcelona, einen ebenfalls 87-jährigen Mann in Zaragoza im Nordosten Spaniens sowie drei ältere Menschen aus der Region Madrid.

Einer von ihnen, ein 76-jähriger Mann, hatte zuvor ein Seniorenzentrum in Valdemoro südlich von Madrid besucht. Nach dem Tod einer mit dem Coronavirus infizierten 99-jährigen Frau diese Woche, die eine Tagespflegeeinrichtung in Madrid besucht hatte, ordneten die Gesundheitsbehörden eine einmonatige Schließung aller 213 Tagespflegeeinrichtungen und Vollzeit-Seniorenheime an.

Die Regionalregierung von Madrid begründete die Entscheidung mit der besonderen Anfälligkeit älterer Menschen für die Atemwegserkrankung Covid-19 und eine "außerordentliche und unmittelbare Bedrohung für die öffentliche Gesundheit".

197 Tote in Italien

In Italien nahm die Zahl der Todesopfer und Infizierten weiter zu - von 148 auf 197, das sind 49 mehr als am Donnerstag. Die Zahl der Infizierten kletterte um 620 Fälle auf 3.916, sagte Italiens Zivilschutzchef Angelo Borrelli in Rom. 523 Personen sind inzwischen wieder genesen. Das Durchschnittsalter der Todesopfer lag bei 81 Jahren. Die Toten litten in fast 90 Prozent der Fälle bereits an einer oder an mehreren anderen Krankheiten. Unterdessen hat auch der Vatikan einen ersten Coronavirus-Fall vermeldet.

