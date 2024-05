50-Jährige im Poppenberg-Klettersteig einige Meter abgestürzt

Eine 50-Jährige aus dem Bezirk Gmunden unternahm am gestrigen Montag gegen 15:15 Uhr die Begehung des Poppenberg-Klettersteigs in Hinterstoder. An der mit C+ bewerteten Schlüsselstelle verlor sie den Halt und stürzte einige Meter bis zur nächsten Verankerung ab.

Mittels Taubergung wurde die verletzte Frau vom Notarzthubschrauber "Christophorus 14" aus dem Klettersteig gerettet und ins Krankenhaus geflogen.

