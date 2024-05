Wirtschaftsfaktor Kinderbetreuung: Was ein Ausbau in Oberösterreich bringen würde

Die Ausweitung der Kinderbetreuung in Oberösterreich könnte durch die Entlastung der Eltern bis zu 1700 zusätzliche Arbeitsplätze (darunter fällt auch die Erhöhung der Arbeitszeit) schaffen und würde die Volkswirtschaft deutlich stärken. Das zeigt eine Studie von Eco Austria, die von der Parteiakademie der Neos in Auftrag gegeben und am Dienstag von den Landtagsabgeordneten Felix Eypeltauer und Julia Bammer vorgestellt wurde.

Was die Betreuungsquote der unter Zweijährigen betrifft, liegt Oberösterreich mit 20,9 Prozent deutlich unter dem sogenannten Barcelona-Ziel von 33 Prozent. Der Österreich-Schnitt liegt bei 29,9 Prozent. Laut den Berechnungen von Eco Austria würde ein Ausbau in diesem Bereich – für etwa 5400 zusätzliche Betreuungsplätze – rund 90 Millionen Euro jährlich kosten. Würden zusätzlich noch die Öffnungszeiten der Einrichtungen verlängert, würde sich das auf 111 Millionen Euro erhöhen.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Bei einer tatsächlichen Umsetzung würden sich die Kosten für das Land Oberösterreich und die Gemeinden aber nur auf 27 Millionen Euro belaufen: Der Rest könnte über den Zukunftsfonds, den der Bund an die Länder ausschüttet, gedeckt werden. Im oberösterreichischen Landesbudget sind für die Kinderbetreuung heuer Ausgaben von insgesamt 376,7 Millionen Euro vorgesehen.

Volkswirtschaftlicher Nutzen

Die positiven Effekte eines Ausbaus der Kinderbetreuungsangebote würden die Kosten in jedem Fall aufwiegen, sagt Monika Köppl-Turyna. "Die Entwicklung würde nicht nur zu einem Anstieg des regionalen Bruttoinlandsprodukts führen – zwischen 68 und 99 Millionen Euro –, sondern auch zu einem Rückgang der Ausgaben für Sozialleistungen und einem Anstieg der privaten Konsumausgaben."

In den Berechnungen wurde, basierend auf Vergleichswerten aus Deutschland, davon ausgegangen, dass von zehn angebotenen Plätzen zwischen drei und vier angenommen werden.

Wissenschaftlich erwiesen seien die langfristigen positiven Effekte von Elementarpädagogik: Sie reduziere die Ungleichheit in der Gesellschaft, sagte Köppl-Turyna. "Das derzeitige Angebot entspricht nicht der gesellschaftlichen Realität", kritisierte Eypeltauer. Die Eltern hätten keine echte Wahlfreiheit. Es fehle eine konkrete Strategie für den Ausbau von Betreuungsplätzen.

"Potenziale für den Standort werden liegengelassen", sagte Eypeltauer, der als Grund dafür auch ein konservatives Gesellschaftsbild innerhalb der Landesregierung vermutete. Seine Parteikollegin Bammer sprach sich für die Ausweitung der Öffnungszeiten aus: "Das Angebot schafft die Nachfrage."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.