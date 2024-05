"Die Europäische Union ist immer nur das, was wir aus ihr machen"

Gut gefüllt war der Sparkassensaal in Neuhofen an der Krems am Montagabend

NEUHOFEN AN DER KREMS. Während sich am Montagabend ein Wärmegewitter am Himmel zusammenbraut, füllt sich der Sparkassensaal in der Gemeinde Neuhofen an der Krems im Bezirk Linz-Land bis auf den letzten Platz. Rund 60 Bürger sind gekommen, um den "Informations- und Diskussionsabend zur EU-Wahl" zu besuchen. Organisiert wird ein solcher heuer erstmalig von der Gemeinde, die Veranstaltung steht auf überparteilichen Füßen.