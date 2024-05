75 Jahre bei Gewerkschaft

Jubilar Johann Wieser nahm die Auszeichnung für 75 Jahre Mitgliedschaft persönlich entgegen. PRO-GE-Bezirksvorsitzender Andreas Brich verwies in seiner Festrede auf die positive gewerkschaftspolitische Weiterentwicklung in Steyr: "Steyr ist sehr stark im Automotive-Bereich verwurzelt. Somit ist die Einbeziehung neuer Technologien von besonderer Bedeutung, um Arbeitsplätze langfristig in der Region abzusichern." Knapp 8000 Mitglieder PRO-GE-Bundesvorsitzender Reinhold Binder betonte in