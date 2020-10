Bodenversiegelung: Appell für ein strengeres Raumordnungsgesetz

Im Erdgeschoß ein Geschäft, darüber Wohnungen und unterirdisch eine Parkgarage: So stellte sich Markus Achleitner (VP) im vergangenen Februar den idealen Supermarkt-Komplex der Zukunft vor. Damals hatte er als zuständiger Landesrat gerade die Novelle zum Raumordnungsgesetz in Begutachtung geschickt. Einkaufszentren mit riesigen Parkplätzen am Stadtrand und die damit einhergehende zunehmende Bodenversiegelung sollten laut Achleitner der Vergangenheit angehören.

Für Umweltschutzlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) sind das aus heutiger Sicht nicht mehr als gute Vorsätze. Denn während der Begutachtungsphase im Frühjahr gingen mehr als 50 Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf ein – und die hätten dazu geführt, dass bereits geplante Maßnahmen gegen die Bodenversiegelung wieder aufgeweicht wurden.

Drei Fußballplätze täglich

Beispielhaft zeige sich das bei den erlaubten Pkw-Stellplätzen beim Neubau von Geschäftsbauten: Waren im Begutachtungsentwurf noch maximal die Hälfte der Pflichtstellplätze (einer pro 30 Quadratmetern Verkaufsfläche) ebenerdig zugelassen, sind es laut Kaineder im jüngsten Papier wieder 100 bis sogar 150 Prozent. Dabei wäre ein Umdenken dringend nötig. Derzeit werden in Oberösterreich täglich 2,2 Hektar Boden – das entspricht etwa einer Fläche von drei Fußballfeldern – verbaut. Laut Programm der Bundesregierung sollen es bis 2030 maximal 0,4 Hektar sein.

Noch gebe es die Gelegenheit, strengere Regelungen zu fixieren, sagt Kaineder. Das neue Gesetz soll am 12. November im Landtag beschlossen werden. Davor stehen noch ein Unterausschuss am Donnerstag und eine Ausschusssitzung am 22. Oktober auf dem Programm. "Wir sind in guten Gesprächen mit den Grünen und werden am Donnerstag weiterdiskutieren", heißt es am Montag aus dem Büro von Landesrat Achleitner.

Laut einer aktuellen Market-Umfrage wollen fast neun von zehn Befragten strengere Gesetze und Maßnahmen gegen die Verbauung der Landschaft. Dass die Böden weniger zubetoniert werden, sei allein im Hinblick auf die Versorgungssicherheit nötig. Das geht auch aus dem aktuellen Bodeninformationsbericht des Landes hervor: Ohne konsequenteren Schutz der Böden könnte sich Österreich demnach ab 2035 beispielsweise nur mehr zu einem Drittel selbst mit Kartoffeln versorgen.

Achleitners gute Vorsätze müssten in gesetzliche Vorschriften umgemünzt werden, fordert Grünen-Raumordnungssprecherin Ulrike Böker: "Wir müssen Pflöcke einschlagen, jetzt sind das bestenfalls Zahnstocher."

Artikel von Christian Ortner