"Sehr aufregend": Friedenslichtkind Niklas in Bethlehem

BETHLEHEM/LINZ/SUHL. Das ORF-Friedenslicht wurde in Bethlehem entzündet und vom oberösterreichischen Friedenslichtkind Niklas Lehner entgegengenommen. Am 19. Dezember wird er es an den Kommissionspräsidenten Jean Claude Juncker übergeben.

Niklas Lehner und Landeshauptmann Thomas Stelzer mit den religiösen Spitzen des Landes in Bethlehem. Bild: Ernst Grilnberger

Der elfjährige Niklas Lehner aus Vorchdorf im Bezirk Gmunden hat Mittwochvormittag das von einem griechisch-orthodoxen Pater in der Geburtsgrotte in Bethlehem entzündete ORF-Friedenslicht übernommen. Der Pfadfinder und Schüler des BRG Wels-Wallererstraße wurde in die Geburtsgrotte von einem griechisch-orthodoxen Geistlichen begleitet. "Es war schon sehr aufregend. Außerdem habe ich mir die Geburtsgrotte viel größer vorgestellt", schilderte Niklas seine Eindrücke in einer Aussendung es ORF-Landesstudios Oberösterreich.

An der Zeremonie nahm neben Friedenslichtkind Niklas Lehner auch eine Delegation aus Oberösterreich mit Spitzen des Landes und der Religionsgemeinschaften teil. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) verwies auf das heurige Jubiläum 100 Jahre Oberösterreichischer Landtag, welches des Leben in Frieden und Wohlstand bewusst mache. Das sei auch die Botschaft des Friedenslichtes. "Wir zeigen mit unserem Weihnachtsbrauch, dass wir an den Frieden glauben und dass wir den Menschen auf der ganzen Welt den Frieden wünschen", betonte ORF-Landesdirektor Kurt Rammerstorfer.

Übergabe an Kommissionspräsidenten

Es wird nun an Bord eines AUA-Flugzeuges nach Österreich gebracht. Während des Fluges befindet sich das Friedenslicht in einem feuerfesten Spezialbehälter. Niklas Lehner wird es als Gast in der Sendung "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" mit Florian Silbereisen am kommenden Samstag ab 20.15 Uhr in ORF 2 live aus Suhl in Thüringen präsentieren. Am 19. Dezember wird er es an den Präsidenten der Europäischen Kommission Jean Claude Juncker in Brüssel übergeben.

Das Friedenslicht aus der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem wird seit 1986 nach Österreich geholt und anschließend als Symbol für die Hoffnung auf Frieden in die Welt getragen. Der vom ORF-Landesstudio Oberösterreich initiierte Weihnachtsbrauch am Heiligen Abend hat mittlerweile in mehr als 30 Ländern Fuß gefasst.

