Nächtliche Suchaktion in Lembach: 20-Jähriger verirrte sich auf Heimweg

LEMBACH. Drei Stunden irrte ein 20-Jähriger in der Nacht auf Sonntag in Lembach (Bezirk Rohrbach) umher. Der Polizeihund "Smokie" spürte den Vermissten auf.

"Smokie" hatte einen guten Riecher Bild: LPD OÖ

Der 20-Jährige hatte eine Veranstaltung in Lembach besucht. Um drei Uhr entschloss er sich, gemeinsam mit einer Gleichaltrigen und einem 22-Jährigen zu Fuß nach Hause zu marschieren.

Kurz vor der Ankunft bemerkten die Begleiter des 20-jährigen Burschen, dass er verschwunden war. Auch auf seinem Handy war der Mühlviertler nicht erreichbar. Besorgt verständigten die beiden die Polizei.

In den folgenden Stunden suchten zwei Streifen zwischen Volkersdorf und Lembach bei nur drei Grad Außentemperatur nach dem Vermissten. Zunächst ohne Erfolg. Erst, als der Spezialfährtenhund "Smokie" das Gebiet absuchte, konnte aufgeatmet werden: Der 20-Jährige wurde unverletzt in Lembach gefunden. Er gab an, sich verirrt zu haben.

