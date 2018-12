Die Schattenseiten des Raketenleuchtens

LINZ. Das Silvesterfeuerwerk hat nicht nur Tradition, sondern auch negative Auswirkungen auf Mensch und Tier.

Um Punkt Mitternacht wird Oberösterreich am kommenden Montag in der Silvesternacht für einige Minuten taghell erstrahlen. Hunderttausende Feuerwerksraketen werden den Himmel erhellen. Etliche Millionen Euro lassen sich die Oberösterreicher dieses kurzzeitige Getöse und Geblitze jedes Jahr kosten. Für die Umwelt ist die Silvesternacht eine besondere Belastung. Am Neujahrstag liegt die Feinstaubbelastung in manchen Linzer Stadtteilen beim Achtfachen des erlaubten Grenzwertes.

In Salzburg ist heuer nicht zuletzt wegen dieser Umweltbelastung eine Diskussion darüber entbrannt, ob die Feuerwerke nicht generell verboten werden sollten. Die Neos in Salzburg sehen in den Raketen eine "überholte Tradition". Zumindest heuer wird es trotz dieser Proteste in Salzburg noch kein Verbot geben.

In Linz genießen die Freunde der Silvesterballerei noch viele Freiheiten. Während Wien, Graz und Innsbruck das Abfeuern von Feuerwerkskörpern der Klasse F2 bereits verboten haben, sind Böller und Raketen dieser Kategorie in Linz noch erlaubt. Der Magistrat weist auf seiner Homepage lediglich darauf hin, dass "Feuerwerkskörper der Kategorie F2 nicht in geschlossenen Räumen gezündet werden dürfen". Verboten ist die Knallerei generell in der Umgebung von lärmempfindlichen Zonen wie Spitälern, Kinder- oder Seniorenheimen, Tierheimen, Tiergärten und Gotteshäusern.

Die Linzer Berufsfeuerwehr appelliert an die Vernunft der Bürger und hat einige Tipps für die Sicherheit zusammengestellt: Sicherheitsabstände einhalten, nur geprüfte Feuerwerksartikel verwenden, vor dem Abschießen auf die Windrichtung achten, niemals auf Personen, Tiere, Gebäude oder brennbares Material zielen, Böller nicht in der Hand zünden lassen und Blindgänger niemals neuerlich anzünden.

Das Leid der Tiere

Haus- und Wildtiere reagieren auf das Lärmgewitter in der Silvesternacht mit Stress und Angst. Vor allem Hundebesitzer wissen, wie sehr ihre Lieblinge unter der stundenlangen Lärmflut zu leiden haben.

Für Wildtiere kann die Knallerei sogar lebensgefährlich sein. „Der Lärm kann bei den Tieren zu Panikreaktionen führen. Diese kopflose Flucht endet immer wieder mit einer Kollision mit einem Fahrzeug“, sagt Julia Kropfberger vom Naturschutzbund Oberösterreich.

Für Wildvögel ist die Silvesternacht ein Schockerlebnis. Niederländische Forscher haben mit Radarmessungen nachgewiesen, dass Vögel in der Silvesternacht in Schockwellen von ihren Schlafplätzen fliehen, in große Höhen aufsteigen und bewohnte Gebiete verlassen.

Immer mehr mitteleuropäische Kommunen würden das Zünden von Feuerwerk verbieten, berichtet der Naturschutzbund und appelliert an Oberösterreichs Gemeinden, „diesem Beispiel zu folgen“.

Schäden an Autos

Was nach oben steigt, muss auch wieder runterkommen. Das gilt auch für Silvesterraketen.

Sachschäden durch Silvesterfeuerwerke sind jedes Jahr so gewiss wie der Knall der Schweizerkracher.

Der ÖAMTC rät, den Pkw in der Silvesternacht „möglichst sicher, in Privatgaragen oder Parkhäusern, abzustellen“. Wer diese Möglichkeit nicht hat, sollte zumindest Parkplätze in der Nähe von Silvestermeilen und Nachtlokalen meiden. Auch eine Autoplane schützt vor manchen unliebsamen Überraschungen.

Knalltrauma

Laut dem Roten Kreuz erleiden jedes Jahr rund 1000 Menschen in Österreich Hörschäden durch das Silvesterfeuerwerk.

Bei Feuerwerken werden in unmittelbarer Umgebung Spitzenpegel von bis zu 190 Dezibel und bei weiter entfernten Beobachtungsabständen von rund 150 Dezibel gemessen. Zum Vergleich: Ein startender Düsenjet kommt auf 125 Dezibel.

Luftverschmutzung

Der Anteil des in Österreich zu Silvester freigesetzten Feinstaubes entspricht etwa zehn Prozent der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubmenge.

An keinem anderen Tag ist die Luft (nicht nur in den Ballungsräumen) so schlecht wie in den ersten Stunden des Neujahrstages.

In der Silvesternacht steigt die Feinstaubbelastung im Linzer Stadtteil Neue Welt von durchschnittlich rund 50 Mikrogramm je Kubikmeter Luft auf 250 Mikrogramm, in Traun sind es sogar fast 400 Mikrogramm je Kubikmeter. In manchen deutschen Städten werden sogar Werte jenseits der 1000 Mikrogramm erreicht.

Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne) hofft, dass diese Zahlen „zur Bewusstseinsbildung bei den Oberösterreichern beitragen“.

Verbrennungen

„Verbrennungen zählen zu den häufigsten Verletzungen“, sagt Rotkreuz-Chefarzt Wolfgang Schreiber. Raketen können bei falscher Handhabung wortwörtlich brandgefährlich werden. „Kühlen Sie die betroffene Stelle für zehn Minuten mit handwarmem Wasser, das lindert die Schmerzen“, rät der Chefarzt.

Auch besonders viele Augenverletzungen müssen die Rettungskräfte in der Silvesternacht behandeln. „Entfernen Sie größere Fremdkörper auf keinen Fall selbst. Wählen Sie sofort den Notruf“, rät Schreiber.

