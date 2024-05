Zeitzeugin Anna Hackl in Schwertberg

Der Mai ist im Leben von Anna Hackl ein besonderer Monat. Nicht nur, dass sie heute vor 93 Jahren, also am 2. Mai 1931, zur Welt gekommen ist. Als am 5. Mai 1945 das Konzentrationslager Mauthausen von der US-Armee befreit wurde, endete für die damals 14-Jährige und ihre Familie eine drei Monate währende Zeit der Angst.