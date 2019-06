2,22 Promille - Alko-Lenker krachte in Steinmauer

Der Mann aus dem Bezirk Braunau fuhr am Freitag gegen 21:40 Uhr mit seinem Pkw auf der Wildenauer Landesstraße Richtung Kirchheim. In der Aspacher Gemeinde Wildenau touchierte er einen Bordstein, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in eine Steinmauer. Ein von der Polizei durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Der Führerschein wurde dem Lenker an Ort und Stelle vorläufig abgenommen, so die Polizei. Von der Rettung wurde der verletzte 57-Jährige danach ins Krankenhaus Braunau gebracht. Die Wildenauer Landesstraße war rund eine Stunde erschwert passierbar.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.