Die Frühmeldungen am Feiertag

Wir haben Grund zum Feiern! Heute vor 75 Jahren erschien die erste Ausgabe der Oberösterreichischen Nachrichten. >> Lesen Sie hier mehr über die Enstehungsgeschichte der OÖN.

Heute vor 75 Jahren erschien die erste Ausgabe der Oberösterreichischen Nachrichten. Der LASK hat nach der Corona-Pause das Pech gepachtet: Ausschlaggebend für die 0:1-Niederlage der schwarz-weißen Athletiker gegen Rapid war ein Blackout von Philipp Wiesinger.

Der LASK hat nach der Corona-Pause das Pech gepachtet: Ausschlaggebend für die 0:1-Niederlage der schwarz-weißen Athletiker gegen Rapid war ein Blackout von Philipp Wiesinger. >> Torparade: Red Bull Salzburg befindet sich hingegen weiter auf Titelkurs in der Fußball-Bundesliga. Der Tabellenführer triumphierte bei einer torreichen Partie gegen Sturm Graz.

Red Bull Salzburg befindet sich hingegen weiter auf Titelkurs in der Fußball-Bundesliga. Der Tabellenführer triumphierte gegen Sturm Graz. Der Generalsekretär des Innenministeriums, Helmut Tomac, hat in der "ZiB 2" Kritik an der Soko Tape im Zusammenhang mit dem Ibiza-Video zurückgewiesen.

Der Generalsekretär des Innenministeriums, Helmut Tomac, hat in der "ZiB 2" Kritik an der Soko Tape im Zusammenhang mit dem Ibiza-Video zurückgewiesen. >> Neue Daten: Mehr als zwei Millionen Menschen haben sich in den USA seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert.

Mehr als zwei Millionen Menschen haben sich in den USA seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert. Vor 25 Jahren schrieb der Steirer Thomas Muster mit dem Turniersieg in Paris Tennisgeschichte.

Die OÖNachrichten sammeln aktuelle Daten, Zahlen und Fakten zum Coronavirus. In laufend aktualisierten Grafiken bieten wir einen Überblick über die Zahl der bestätigten Fälle, der geheilten Patienten und der Todesfälle - in Österreich und auf der ganzen Welt.

Ein 38-Jähriger, der von einem 16-Jährigen an der Straßenbahnhaltestelle Hauptplatz bewusstlos geschlagen wurde, ist im Kepler Uniklinikum Linz an den Folgen der Kopfverletzungen gestorben.

Ein 38-Jähriger, der von einem 16-Jährigen an der Straßenbahnhaltestelle Hauptplatz bewusstlos geschlagen wurde, ist im Kepler Uniklinikum Linz an den Folgen der Kopfverletzungen gestorben. >> Schwangere bei Unfall verletzt: Frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw stieß am Mittwochabend ein betrunkener 35-Jähriger mit seinem Auto im Bezirk Braunau. Eine schwangere Frau wurde verletzt. >> Unfall mit Alkolenker

Frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw stieß am Mittwochabend ein betrunkener 35-Jähriger mit seinem Auto im Bezirk Braunau. Eine schwangere Frau wurde verletzt. In Oberösterreich ist am Mittwoch ein weiterer Covid-19-Fall an einer Linzer Schule gemeldet worden.

OÖN-TV Sendung vom 10.06.2020 Die Corona-bedingten Reisebeschränkungen fallen in der Nacht auf 16.

Heute klingen letzte Regenschauer im Innviertel in der Früh ab, Restwolken und Nebelfelder lockern auf. Nach längeren sonnigen Phasen wachsen über den Bergen wieder große Quellwolken in den Himmel. Ab dem frühen Nachmittag bilden sich vor allem in den südlichen Landesteilen lokale Regenschauer und Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 24 Grad.

