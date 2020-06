Nach Demo in Linz: Teilnehmerin positiv auf Covid-19 getestet

Bei aktuellen Tests sei die Infektion mit Covid-19 nachgewiesen worden, teilte die Stadt Linz in einer Aussendung am Freitagnachmittag mit.

Die Frau hatte am Samstag, 6. Juni, an der Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt teilgenommen und sich in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr beim Neptunbrunnen und in der Nähe des Blumenbeetes entlang der Straßenbahnschienen aufgehalten.

Der Neptunbrunnen (links im Bild) und die Blumenbeete entlang der Schienen Bild: OÖN/eda

Appell an 3000 Teilnehmer

Alle 3000 Demo-Teilnehmer sollen ihren Gesundheitszustand nun genau beobachten, heißt es in der Aussendung. Treten Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Fieber, trockener Husten oder ein plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes auf, so möge man umgehend die Hotline 1450 kontaktieren.

Derzeit gibt es in der Landeshauptstadt elf Corona-Kranke. In den vergangenen beiden Tagen seien keine weiteren Neuinfektionen verzeichnet worden, heißt es am Freitagnachmittag. 83 Linzer befinden sich in Quarantäne. "Wir setzen auch in diesem Fall alles daran, um eine weitere Ausbreitung oder gar die Bildung eines neuen Clusters zu verhindern“, so Bürgermeister Klaus Luger.

