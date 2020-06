Der Sommer gibt bis morgen nur ein Gastspiel

Zwei Tage Badewetter verspricht die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) für das Wochenende. "Heute und morgen wird es richtig sommerlich mit Temperaturen um die 29 Grad", sagt Alexander Ohms von der ZAMG. Ab Sonntag ist es mit dem sommerlichen Wetter allerdings schon wieder vorbei.

Heute soll es weitgehend wolkenlos im Land bleiben, von einigen harmlosen Quellwolken im Böhmerwald und in den Alpen abgesehen.

"Am Samstag zeigt sich dann ein ähnliches Bild, obwohl dann das Zwischenhoch schon ein wenig in die Zange genommen wird", sagt Ohms voraus. Am Samstagnachmittag zeigen sich deshalb immer mehr Quellwolken. Auch punktuelle Gewitter im Böhmerwald und im unteren Mühlviertel sind möglich. 25 bis 29 Grad sollten sich aber den ganzen Samstag über ausgehen. Erst in den Abendstunden ab 18 Uhr und bis in die Nacht hinein ist im Salzkammergut und im Innviertel langsam mit Schauern und Gewittern zu rechnen.

Kaltfront vom Westen

In der Nacht auf Sonntag zieht von Westen her eine Kaltfront über das Land. Gewitter und Regen breiten sich auf viele Landesteile aus und die Temperaturen sinken am Vatertag auf 19 bis 23 Grad. Überhaupt wird der Sonntag recht wolkenreich, die Schauerneigung ist hoch und auch Gewitter sind möglich. Zwar bleibe es im Flachland und im Zentralraum eher sonnig, von Badewetter könne man am Sonntag aber nicht mehr sprechen.

Auch der Montag schaue aus heutiger Sicht noch nass aus. Erst ab Mittwoch seien sommerliche Temperaturen jenseits der 25 Grad vielleicht vorstellbar. "Badewetter will ich nicht versprechen. Ein stabiles Sommerhoch mit zwei Wochen Sonnenschein ist nicht in Sicht", sagt Ohms.

