Regierung geht in Corona-Klausur und will Nothilfe für Arbeitslose beschließen

Drei Corona-Maßnahmenpakete will die Bundesregierung bei ihrer Arbeitsklausur kommenden Montag und Dienstag finalisieren – eines für Branchen wie Gastronomie und Tourismus, eines für Investitionen und eines für Arbeitnehmer-Entlastung und Armutsbekämpfung. Bei Letzterem spielt das Arbeitslosengeld eine große Rolle. OÖN-Informationen zufolge werden die Koalitionsparteien ÖVP und Grüne bei der Klausur befristete Hilfen für Arbeitslose fixieren, die über die 55 Prozent des letzten Nettogehalts hinausgehen, die derzeit in Österreich gewährt werden.

Zusätzliche Bewegung in die Debatte hat Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) mit seinem Vorstoß im OÖNachrichten-Interview am Mittwoch gebracht. Neben Hilfe für Unternehmen und Arbeitnehmer sei er bei Arbeitslosen für "Einmalzahlungen oder eine befristete Erhöhung des Arbeitslosengeldes". In diese Richtung soll es nun dem Vernehmen nach auch gehen, an den Details wird derzeit noch gefeilt.

"Keine Scheuklappen"

Das Bundeskanzleramt von Sebastian Kurz (VP) verwies bei diesem Thema am Donnerstag auf das Arbeitsministerium von Christine Aschbacher (VP). "Wir prüfen derzeit verschiedene Optionen", teilte das Ministerium mit. Was eine mögliche Erhöhung des Arbeitslosengeldes betrifft, hieß es: "Es darf hierbei keine Scheuklappen und Tabus geben." Jedoch wolle man den Ergebnissen der Arbeitsklausur nicht vorgreifen. Voriges Wochenende hatte Sozialminister Rudi Anschober (Grüne) eine Erhöhung als "Lösungsoption" ins Spiel gebracht. Die Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ fordern eine generelle Erhöhung des Arbeitslosengeldes von 55 auf 70 Prozent.

Oberösterreichs SP-Klubchef Christian Makor warf Stelzer einen Zickzackkurs und mangelnde Glaubwürdigkeit vor, zuletzt habe die Volkspartei im Landtags-Ausschuss Anträge auf Arbeitslosengeld-Erhöhung abgelehnt. Ähnlich argumentierte Grünen-Landtagsabgeordnete Ulrike Schwarz. Sie sieht "eine interessante, aber auch erfreuliche Wendung" bei Stelzer.

"Helfen in der Not hat für uns oberste Priorität", sagte VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer. Eine permanente und generelle Erhöhung sei aber "leistungsfeindlich und nicht gerecht", darum seien Anträge im Ausschuss abgelehnt worden.

Von einer "Scheinbewegung", um die bevorstehende Regierungsklausur zu bewerben, sprach Dagmar Belakowitsch, FP-Sozialsprecherin im Nationalrat.

Oberösterreichs Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer reagierte grundsätzlich positiv auf Stelzers Vorschlag und schlug vor, dass das Land in Vorlage treten soll, bis es eine bundeseinheitliche Regelung gebe. Er will aber auch mehr, nämlich zeitlich unbefristet 75 Prozent Arbeitslosengeld. Oberösterreichs Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer sprach sich gegen eine "generelle Anhebung" aus, eine temporäre Lösung lehnte aber auch sie nicht ab.

Kurz erhöhen, rasch abflachen

Das wirtschaftsliberale Institut Agenda Austria sprach sich ebenfalls für eine vorübergehende Erhöhung des Arbeitslosengelds aus – aber mit einem raschen Absinken im Zeitverlauf. Dies würde auf eine grundsätzliche Reform des Arbeitslosengelds hinauslaufen.

"Das Arbeitslosengeld sollte in den ersten 17 Wochen von derzeit 55 Prozent des Netto-Letztverdienstes auf 65 Prozent erhöht und dann schrittweise abgesenkt werden", teilte die Denkfabrik mit. Nach 18 Wochen solle es wieder auf 55 Prozent zurückgehen und "nach einer Gesamtbezugsdauer von 35 Wochen auf 45 Prozent sinken". Anspruch auf Arbeitslosengeld hat man in der Regel zwischen 20 und 52 Monate.

Arbeitsmarkt und Arbeitslosengeld:

Die Wiedereröffnung der Hotellerie Ende Mai führte zu etwas Entspannung auf dem Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer sank im Vergleich zur Vorwoche um rund 18.000 auf insgesamt 492.600, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.

Die Coronakrise hat die Arbeitslosenzahlen dennoch auf einen historischen Höchststand schnellen lassen. Derzeit sind noch immer rund 160.000 Personen mehr arbeitslos als im Vorjahr.

Der Grundbetrag des Arbeitslosengeldes (Nettoersatzrate) beträgt 55 Prozent des letzten Nettogehalts. Für Kinder gibt es einen Familienzuschlag. Der Anspruch auf Arbeitslosengeld beträgt in der Regel zwischen 20 und 52 Wochen.

Das durchschnittliche Arbeitslosengeld in Oberösterreich sei 2019 bei 980 Euro netto zwölfmal pro Jahr gelegen, das sei zu niedrig, kritisierte die Arbeiterkammer Oberösterreich im Zuge der aktuellen Debatte.

