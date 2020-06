Familienvater starb nach Faustschlag von 16-Jährigem

Vier Tage lang hatten die Angehörigen von Daniel D. gebangt und gehofft. Dass sich der 38-jährige Familienvater bald erholen werde und sie ihn dann wieder in den Arm nehmen können. Doch Dienstagabend kam aus dem Linzer Keplerklinikum die erschütternde Nachricht: Daniel hat es nicht geschafft. Der Vater von drei Söhnen war seinen schweren Kopfverletzungen erlegen - die OÖN haben berichtet.

An der Straßenbahnhaltestelle auf dem Linzer Hauptplatz erinnern Blumen und Kerzen an den Alberndorfer. "Lieber Onkel Dani, ich hab’ dich so sehr lieb ", haben Neffen und Nichten auf ein Stück Papier geschrieben. Darunter ein Porträt ihres Onkels und viele ausgemalte rote Herzen.

Streit begann in Lokal

Dort, an der Straßenbahnhaltestelle Richtung Urfahr, war es vergangenen Freitag, kurz vor Mitternacht, zu einem folgenschweren Aufeinandertreffen gekommen. Ein 16-jähriger Bursch aus Leonding hatte dem gelernten Zimmermann einen Faustschlag versetzt.

Daniel D. konnte sich nicht auf den Beinen halten und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Er erlitt dabei ein Schädel-Hirn-Trauma, von dem er sich schließlich nicht mehr erholte.

Der Täter stieg in die Straßenbahn und fuhr davon. Ein 17-Jähriger, der Zeuge der Attacke wurde, konnte der Polizei aber eine detaillierte Beschreibung geben. Nach Auswertung der Videoaufzeichnung der Linz Linien und weiteren Zeugenvernehmungen konnte der 16-Jährige ausgeforscht werden. Er war sofort geständig.

Wie kam es zu der Auseinandersetzung? Daniel D. und der junge Bursch hatten sich an der Straßenbahnhaltestelle nicht zum ersten Mal an diesem Abend gesehen. Bereits Stunden zuvor war es in einem Lokal an der Linzer Donaulände zu Streitigkeiten gekommen. Daniel D. war mit einer Gruppe Jugendlicher, zu der auch der 16-Jährige gehörte, verbal aneinandergeraten. Danach ging jeder seiner Wege. Bis sich die Wege von Daniel D. und dem Burschen kurz vor Mitternacht am Linzer Hauptplatz wieder kreuzten. Es kam zu einem Wortwechsel. Und wenig später zu dem Faustschlag, der so fatal enden sollte.

Alberndorf trägt Trauer

Der 16-Jährige wurde nach seiner Aussage bei der Polizei in die Obhut seiner Eltern übergeben. Er wird wegen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang angezeigt. In Alberndorf (Bezirk Urfahr-Umgebung), wo Daniel D. sich vor sechs Jahren ein Haus gekauft hatte, sind Trauer und Bestürzung groß. "Es steht außer Zweifel, dass so ein Ereignis für die Familie immer eine große Tragödie ist", sagt Martin Tanzer (VP), Bürgermeister von Alberndorf in der Riedmark. "Mich persönlich macht dabei immer nachdenklich, wie wenig ein Leben für manche wert zu sein scheint", sagt er.

Daniel D. hinterlässt im Ort eine große Lücke. Neben seiner engen Familie, darunter die drei Kinder (sechs, neun und elf Jahre alt) trauern um ihn drei Geschwister und seine Eltern. Und auch seine Neffen und Nichten, deren liebevolle Erinnerungen jetzt das Glas der Haltestelle auf dem Linzer Hauptplatz zieren.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at