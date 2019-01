Plastiksackerl-Verbot nur Teil der Lösung - "Mehrweg ist das Schlüsselwort"

Wieder ein Beispiel zu den wirklich oft sehr blöden Umfragen – besser gesagt, die zwei möglichen Antworten sind reine Schwarz-Weiß-Malerei und treffen nur auf wenige exakt zu.



Zu dieser Umfrage: Ich kaufe ganz selten ein Einkaufssackerl beim Spar (z. B. ich bekomme unterwegs einen Anruf, dies und das dringend zu besorgen), aber das wird dann sicher 30-mal verwendet und nicht nach einem Gebrauch weggeworfen.

MEHRWEGsackerl, sozusagen.



Ist es schon einigermaßen verschlissen und zerknüllt, kommt's in den Restmüllkübel unter der Abwasch und dann (gefüllt) in die Restmülltonne.



Soll ich jetzt das obere oder das untere der Umfrage anklicken?



Nebenbei, ich “beteilige“ mich schon manchmal an Umfragen der OÖN, aber nur (wenn eine Meinung nicht exakt zutrifft), um das Ergebnis der anderen zu sehn. Mein Klick ist dann rein zufällig und ohne Relevanz.