Bundesverwaltungsgericht: Weiter Aufregung um neuen FPÖ-Richter

Wer dem Stellungsbefehl des österreichischen Bundesheeres nicht nachkommt, wird dem Gericht zur Bestrafung übergeben!



Was also soll an der Aussage des Hubert Keyl , zukünftiger Richter am Bundesverwaltungsgericht, falsch sein?



Der linke Genosse Pilz war ja nur Zivildiener, also hat er keinen Präsenzdienst abgeleistet, außerdem war

Pilz während seiner Studentenzeit Mitglied der trotzkistischen Gruppe Revolutionäre Marxisten und ist Gründungsmitglied der österreichischen Grünen und wohnt noch immer in einem Wiener Gemeindebau und das trotz seinem Gehalt als Langzeitparlamentarier, welchen der Steuerzahler zu tragen hat!



Auf die Aussagen des Pilz legt man in Österreich wert? 🤮