Sommer-Unterhaltung des Landestheaters

16 Meter lang und 8 Meter tief – die riesige Bühne, die das Landestheater von 17. Juni bis 18. Juli beim ersten Linzer Schlosspark-Open-Air als sechste Spielstätte zum Leben erweckt, reicht in ihren Ausmaßen an jene im Linzer Musiktheater heran. "Wir machen das auch, um nachzuholen, worauf das Publikum jetzt über Monate verzichten musste", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Unter freiem Himmel werden 579 Sitzplätze eingerichtet, das Landestheater selbst steuert fünf Produktionen bei: Zum Auftakt gibt’s die Musicalgala "All we have is now!" mit Hadern aus "König der Löwen" bis Mitsing-Hymnen von ABBA und Queen.

Markovics bis Eckel

Im Schauspiel rückt Regisseurin Susanne Lietzow an, um "Gefährliche Liebschaften" (Premiere: 25. 9. 2020) für die neue Umgebung einzurichten, Mei Hong Lins Tanz-Produktion "Bilder einer Ausstellung" wird genauso wieder aufgenommen wie der Opernstudio-Abend "Das Dreimäderlhaus". Ergänzt um große Namen wie Karl Markovics, Johannes Krisch, Martina Schwarzmann, Klaus Eckel, Nikolaus Habjan und "5/8erl in Ehr’n" breitet sich die ganze Palette der Bühnenkunst aus. Ermöglicht wurde die mit rund 500.000 Euro budgetierte Unternehmung durch die Zusammenarbeit mit der OÖ Kultur GmbH und der Sparkasse.

Die Kartenpreise sind von 20 bis 64 Euro gestaffelt. "Und sofern es dem Publikum gefällt, kann es sein, dass dieses Schlosspark-Open-Air nicht zum letzten Mal stattfindet", sagt Landestheater-Geschäftsführer Thomas Königstorfer.

Schlosspark Open Air

Musicalgala: „All we have is now!“, 17., 19. 6.; 2., 15., 16. 7.

Operette: „Das Dreimäderlhaus“, 18., 24. 6.

Tanz: „Bilder einer Ausstellung“, 20., 21., 25. 6.

Schauspiel: „Gefährliche Liebschaften“, 23., 26., 27., 30. 6.; 11. 7.

Opern- und Operettengala: „Wenn der Abendwind in den Bäumen singt“, 10., 13., 14., 17., 18. 7.

Lesung: Sona MacDonald & Johannes Krisch „Hemingways Liebeshöllen“, 28. 6.

Kabarett: Martina Schwarzmann „genau Richtig!“, 29. 6.

Kabarett: Klaus Eckel: „Ich werde das Gefühl nicht los“, 1. 7.

Jazz/Wiener Soul: 5/8erl in Ehr’n „Yeah Yeah Yeah“, 3. 7.

Szenische Lesung: „Rozznjogd“ mit Ingrid Höller und Ferry Öllinger, 6. 7.

„Wochenend und Sonnenschein“: Karl Markovics (Sprecher), Matthias Bartolomey (Cello), Helmut Deutsch (Klavier), 7. 7.

Kabarett: Omar Sarsam „Probefahrt“, 8. 7.

Loriots dramatische Werke: Stermann & Grissemann, 9. 7.

Kreisler-Liederabend „Alles nicht wahr“ mit Franui und Nikolaus Habjan, 12. 7.

Info/Karten: www.landestheater-linz.at, Tel: 0732/7611-400