Oberösterreicherin Simone Stribl führt ORF-"Sommergespräche"

Auch in diesem Jahr lädt der ORF die Chefs der im Parlament vertretenen Parteien zu den seit 1981 ausgestrahlten "Sommergesprächen". Wie schon im Vorjahr kommt es dabei zu einem Debüt: Simone Stribl stellt die Fragen ab 3. August wöchentlich jeweils um 21.05 Uhr in ORF 2. Die 33-Jährige übernimmt das Format von Tobias Pötzelsberger. Der aus dem Innviertel stammende Moderator hatte im Vorjahr durch die ORF-Interviewreihe geführt.

Die in Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) aufgewachsene Journalistin begann 2008 ihre Karriere in der Redaktion des ORF-"Report", ehe sie 2013 in die TV-Innenpolitik wechselte. Einem größeren Publikum bekannt wurde sie durch zahlreiche Live-Einstiege rund um die Ibiza-Berichterstattung. Seit 2017 gehört Stribl, die privat gerne läuft und gartelt, auch zum Team der "Pressestunde". "Es ist mir eine große Freude, die 'Sommergespräche‘ in diesen herausfordernden Zeiten zu führen" sagt die gebürtige Oberösterreicherin.

Den Anfang machen am 3. August die Neos und dann folgen im Wochenabstand die Grünen (10. August), FPÖ (17. August), SPÖ (24. August) und ÖVP (31. August).