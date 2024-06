Von Leonding in die Stratosphäre: HTL-Schüler bauten Satelliten

Am Dienstag, den 18. Juni steigt die Spannung am Sportplatz der HTL Leonding ins Unermessliche. Um 10:15 Uhr soll der von vier Schülern gebaute Satellit "LeoSat" mit einem Heliumballon bis in die Stratosphäre steigen, um eindrucksvolle Bilder sowie Echtzeitdaten zu Temperatur, Druck und Standort zu liefern. Auf rund 36.000 Meter soll der Wetterballon platzen und der Satellit mit einem Fallschirm nach rund 2,5 Stunden wieder sicher auf der Erde landen. "Auf diesen Moment hat das Team fast zwei Jahre hingearbeitet und wir hoffen alle, dass es funktioniert", sagt der 19-jährige Jakob Schaumberger.

Traum vom Weltraum

Vom leeren Schreibtisch bis zum fertigen Produkt der Diplomarbeit investierten Schaumberger, Frederik Wögerbauer, Laurin Lintner und Manuel Nöbauer über die vergangenen 16 Monate mehr als 1000 Arbeitsstunden. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir einen Satelliten bauen, der theoretisch das Potenzial hat, dass man ihn in die Umlaufbahn schicken kann", sagt Wögerbauer. Die Stratosphäre sei nun der "Testflug". Die HTL Leonding will das Projekt noch weiterentwickeln — im Idealfall bis in den Weltraum. "Das ist noch viel zu teuer, aber vielleicht funkt einmal aus 400 bis 800 Kilometer Höhe ein Satellit zur Erde. Man darf und muss träumen", sagt Michael Wagner, einer der drei Betreuungslehrer.

Für die aktuellen Projektkosten von 2800 Euro wurden drei Sponsoren aus der Privatwirtschaft benötigt. Bis auf die selber entwickelten Platinen, die in China gefertigt wurden, entstand von der Elektronik bis zum Gehäuse aber alles in der Leondinger Schule. "Mir ist kein vergleichbares Projekt in Österreich bekannt", sagt Professor Matthias Kurz.

Versicherung über drei Millionen Euro

Bis der Wetterballon mit dem Satelliten im Gepäck am Dienstag starten kann, müssen die Beteiligten noch zittern. Neben einem schönen Wetter und guter Sicht müssen auch die Austria Control sowie das Bundesheer grünes Licht geben. "Eigentlich wollten wir nach der Diplomarbeit im April starten. Da hätten wir den Ballon, aufgrund der Jetstreams, aber jenseits vom Plattensee in Ungarn suchen müssen", sagt Kurz.

Neben der Fertigung des "LeoSat"-Herzstücks — ein zehn Kubikzentimeter großer und 717 Gramm schwerer gefräster Alu-Würfel — musste zudem viel "Papierkram" erledigt werden. Genehmigungen wurden benötigt und die Schule schloss auch eine Versicherung über drei Millionen Euro ab, sollte beim Absinken des Satelliten etwas passieren. "Laut den Berechnungen landet er — hoffentlich ohne Probleme — in Königswiesen und dann können die Sektkorken knallen", sagt Professor Kurz.

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber