Lehar-Festival wurde abgesagt

Das Festival hätte von 11. Juli bis 30. August in Bad Ischl stattfinden sollen. Die geplanten Produktionen werden auf 2021 und 2022 verlegt. Im kommenden Jahr feiert das Festival sein 60-Jahr-Jubiläum. Dann werden die für heuer geplante Aufführungen von „Die Csardasfürstin“ von Emmerich Kalman und „Dein ist mein ganzes Herz“ von Franz Lehar gezeigt. Außerdem steht „Der Zarewitsch“ von Franz Lehar auf dem Programm. Die Vorstellungen von „Frau Luna“ von Paul Lincke werden auf 2022 verschoben.

Karten können zurückgegeben, in Karten für 2021 umgetauscht oder in Gutscheine umgewandelt werden. Auch eine Spende sei möglich, so die Veranstalter. Informationen gibt es im Internet auf www.leharfestival.at, per E-Mail unter karten@leharvestival.at oder unter Tel. 06132/238 39.