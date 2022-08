Wieder Ärger um Mahnbriefe zu Google Fonts

Eine weitere Welle an Mahnschreiben eines niederösterreichischen Anwalts löst bei Unternehmen in ganz Österreich großen Ärger aus. Der Vorwurf lautet, dass die Firmen auf ihren Webseiten entgegen dem Datenschutzrecht Google Fonts verwenden. Gegen eine Bezahlung von 190 Euro wird ein Vergleich angeboten. Die Wirtschaftskammer OÖ kündigte am Mittwoch an, ein Musterverfahren zu unterstützen, sollte ein Unternehmen tatsächlich geklagt werden. Weitere rechtliche Schritte und Klagsmöglichkeiten würden geprüft.

In unserem Service-Center sind in den vergangenen Tagen hunderte Anfragen eingegangen und die Service-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sowie Rechtsexpertinnen und -experten sind permanent im Einsatz, um unsere Mitglieder in dieser Angelegenheit mit Rat und Tat zu unterstützen“, sagte WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. Zudem informiert die Wirtschaftskammer-Organisation österreichweit auf umfangreich zu diesem Thema. Diese Informationen werden laufend ergänzt und angepasst.

„Die WKO wird im Klagsfall ein Musterverfahren unterstützen. Gleichzeitig werden weitere rechtliche Schritte und Klagsmöglichkeiten geprüft. Die niederösterreichische Rechtsanwaltskammer hat außerdem ein Ermittlungsverfahren gegen diesen Anwalt eingeleitet“, so WKOÖ-Direktor Gerald Silberhumer.

Unabhängig davon, ob bereits ein Abmahnschreiben ergangen ist, sollten Unternehmen, die eine Website betreiben, einen Einsatz von Google Fonts auf seine Rechtskonformität prüfen, rät die Standesvertretung.

Google stellt eine große Palette an Schriftarten zur Verfügung, sogenannte Fonts. Diese helfen Betrieben dabei, Websites aufzubauen. Geld verlangt Google keines, doch dafür werden beim Laden dieser Google-Schriften die IP-Adressen der Besucher an den Internetkonzern übermittelt. Das ist seit 2018 nur noch mit der Zustimmung der Nutzer erlaubt – außer die Schriftarten werden vorher auf einen eigenen Server geladen.

