"Unsere Milchbauern stehen unter Druck"

"Wir als Genossenschaft strengen uns maximal an, den bestmöglichen Preis auszubezahlen, den wir irgendwie erwirtschaften können. Aber die Situation ist angespannt", sagt Josef Braunshofer, Geschäftsführer der Berglandmilch. Österreichs größte Molkerei (10.600 Milchlieferanten) hat im Jänner den Bauernmilchpreis um einen Cent und nun auch im Februar um 0,88 Cent (jeweils netto) erhöht, "um ein Zeichen zu setzen". Andere Molkereien zogen nach.

34,58 Cent netto pro Kilo Rohmilch zahlt die Berglandmilch nun ihren Milchbauern, für Bio-Milch gibt es bis zu 51,68 Cent. Ein Blick auf die vergangenen 15 Jahre (siehe Grafik) zeigt: "Seit Jahren gibt es beim Milchpreis zwar Schwankungen, aber so gut wie keine Entwicklung. Das wird auf Dauer eine gefährliche Situation, weil wir die Kostensteigerungen bei den Löhnen, beim Transport, bei den Auflagen oder bei der Energie nicht abdecken können", sagt Helmut Petschar, Präsident der Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM) im OÖN-Gespräch.

Petschar ist Geschäftsführer der Kärntnermilch: "Eine Preisanpassung ist höchst notwendig. Auch wir zahlen unseren Bauern nun 34,5 Cent." Auch die Gmundner Milch ist nachgezogen – Obmann Josef Fürthbauer, der auf seinem Hof in Ohlsdorf selbst 30 Milchkühe hat und damit sowohl aus Sicht der Verarbeiter als auch der Bauern sprechen kann, sagt: "Auch wir zahlen einen Cent mehr, wir liegen nun bei 33,137 Cent je Kilo. Der Cent tut zumindest gut."

Parallel dazu wollen die Molkereien die Abgabepreise an den Handel weitergeben. "Die Verhandlungen laufen, teils sind wir in Vorleistung getreten", sagt Braunshofer von der Berglandmilch.

Oberösterreichs Landwirtschaftskammer-Präsidentin Michaela Langer-Weninger sagt: "Die Preiserhöhungen sind richtig und wichtig, aber es gibt natürlich Luft nach oben. Die Anforderungen an Österreichs Bauern werden immer größer, sie erzeugen ein hochwertiges Produkt." Das sagt auch Braunshofer: "Unsere Milch ist zu 100 Prozent gentechnikfrei und ohne Futtermittel aus Übersee, das kann man gar nicht oft genug sagen. Wir müssen die Bauchgefühle der Kunden bedienen und mit Fakten belegen, dass wir anders sind."

Protest in Kärnten?

Petschar sagt, dass die Bauern zu Kampfmaßnahmen bereit sind: "In Kärnten hat es vor zwei Wochen erste Protestkundgebungen der Milchbauern gegeben. Wenn es nicht bald zu einer Entwicklung kommt, werden wir mit Traktoren auffahren." In Österreich gab es vor 25 Jahren 86.000 Milchbauern, jetzt sind es 26.500 (in Oberösterreich 6700) mit 530.000 Kühen.

Artikel von Roland Vielhaber