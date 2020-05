Rewe-Chef sieht massiven Umbruch im Handel

Die Coronakrise habe im Handel zu einem massiven Umbruch geführt, sagt Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti (Billa, Bipa, Merkur, Adeg, Penny). Kunden- und Kaufverhalten hätten sich verändert, Digitalisierung und Regionalität einen Schub erhalten.

Haraszti berichtet davon, die Bestellungen im Bipa-Onlineshop hätten sich verachtfacht, die Zahl der Click- und Collect-Stationen (online bestellen, vor Ort abholen) soll bis Jahresende auf 400 steigen. Derzeit sind es 130. Für Umbauten, Neubauten und den Ausbau des Onlinegeschäfts stehen Rewe in Österreich heuer 315 Millionen Euro zur Verfügung. Geplant sind 31 neue Filialen bei Billa, 17 bei Bipa, drei bei Penny und zwei bei Merkur. Die rund 1000 Mitarbeiter, die in der Krise aufgenommen wurden, will Rewe deshalb halten. Zudem suche man weiteres Personal.

13. März als "historischer Tag"

Am Freitag, 13. März, habe Rewe Österreich den größten Umsatz in der Geschichte des Unternehmens gemacht, sagt Haraszti. Als Krisengewinner sieht der Manager den Konzern trotzdem nicht. Schutzmasken und Prämien kosteten Rewe "einen beträchtlichen zweistelligen Millionenbetrag".

Bei Bipa folgte auf eine Hochphase mit Vorratseinkäufen ein Absturz mit Umsatzrückgängen im zweistelligen Bereich. "Der Drogeriehandel hat sehr stark gelitten. Die Kunden kauften ihr Deo im Supermarkt, und generell war der Bedarf an Beauty-Produkten nicht sehr hoch", so Haraszti. Zum Höhepunkt der Krise gingen die Menschen nicht mehr in mehrere Geschäfte einkaufen, sondern besorgten alles im Supermarkt.

Wie es im Handel weitergeht, hänge sehr stark von den wirtschaftlichen Entwicklungen ab. "Wir sind die, die das unmittelbar spüren. Umso höher die Arbeitslosigkeit, desto niedriger die Kaufkraft und desto preissensibler sind die Kunden", sagte der Rewe-Manager. Bereits im Februar seien bei Billa und Merkur Dauertiefpreise eingeführt worden.

Im vergangenen Jahr setzte Rewe Österreich 8,74 Milliarden Euro brutto um, nach 8,66 Milliarden im Jahr zuvor. Per Jahresende 2019 waren 44.735 Mitarbeiter in rund 2250 Filialen tätig.