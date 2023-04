Pegasus: Bewerben Sie sich für den Wirtschaftspreis!

Nun heißt es schnell sein: Noch bis kommenden Freitag, 7. April, läuft die Bewerbungsfrist für den Wirtschaftspreis Pegasus. Diesen vergeben die OÖNachrichten und ihre Partner Raiffeisenlandesbank, Land Oberösterreich, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und KPMG heuer bereits zum 30. Mal.

Bewerbungen sind auf nachrichten.at/pegasus2023 möglich, einreichen kann man in fünf Kategorien: Leuchttürme, Innovationskaiser, Erfolgsgeschichten, Zukunftshoffnungen und Unternehmerin/Managerin des Jahres. Es gibt eine hochkarätige Jury unter dem Vorsitz des emeritierten Universitätsprofessors Friedrich Schneider. Eine Vorauswahl treffen die Wirtschaftsredaktion der OÖN und Experten der Raiffeisenlandesbank. Die Nominiertenliste erscheint am 29. April.

Die heurige Ausgabe des Pegasus steht unter dem Motto "Neue Wege". In gleich drei Kategorien hat sich der Maschinenbauer Hova aus Adlwang beworben. Das Unternehmen tritt in den Sparten Leuchttürme, Innovationskaiser und Erfolgsgeschichten an. Gerhard Holzner gründete Hova 2003, das Unternehmen ist spezialisiert auf Komplettanlagen im Bereich der Hebetechnik. Im Familienunternehmen wirken auch seine Frau Hannelore sowie die beiden Söhne Daniel und Roland mit.

Thomas Stockhammer

In der Kategorie Zukunftshoffnungen versucht das Braunauer Unternehmen CNC Stockhammer sein Glück. 20 Jahre Erfahrung mit Werkzeugmaschinen veranlassten Thomas Stockhammer, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Mit seinem Team im Innviertler Unternehmen analysiert, repariert, wartet und erweitert er computergesteuerte Werkezugmaschinen.

Nur unweit von Braunau beheimatet ist der Softwareentwickler Arplace. Gründer Willem Brinkert und sein Team von zwölf Mitarbeitern ermöglichen digitale Schnitzeljagden. Mithilfe von Augmented Reality (erweiterte Realität) können Kinder mit Handy sowie Tablet überall auf Schatzsuche gehen oder Eltern Kinderzimmer vorab virtuell einrichten.

Gala im Brucknerhaus am 1. Juni

Die Pegasus-Preise werden am 1. Juni bei der Gala im Linzer Brucknerhaus verliehen. Zeigen auch Sie uns, was Ihr Betrieb kann: Es geht um Zahlen und Fakten, aber auch um die Bewertung von Strategien, Schnelligkeit, den Umgang mit Mitarbeitern und Innovationen.

