Österreich am viertstärksten bedroht von Klimaschäden

Der Klimawandel verursacht weltweit Wetterextreme wie Überschwemmungen, Stürme oder Dürren. Im aktuellen Bericht des Schweizer Rückversicherers Swiss Re belegt Österreich Platz vier im Ranking, wer weltweit Gefahr läuft, durch Klimawandel ökonomischen Schaden zu erfahren. Damit ist Österreich das am stärksten bedrohte Land in Europa, noch vor der Schweiz auf Platz 9. Die Klimaschäden werden auf 0,25 Prozentpunkte BIP-Verlust geschätzt. Auf Platz 1 liegen die Philippinen (drei Prozentpunkte), dahinter folgen die USA mit 0,38 und Thailand mit 0,36.Die hohe Gefährdung Österreichs resultiere vor allem aus der Überschwemmungsgefahr. Das dürfte der geologischen Gegebenheit der Alpen geschuldet sein, in Kombination mit der Verbauung der Flüsse, die kaum mehr Überschwemmungsflächen haben. Als weitere Gefahren für Österreich werden Stürme genannt.Die Schäden der untersuchten 36 Länder belaufen sich laut Swiss Re auf 200 Billionen US-Dollar im Jahr. Wenn der Klimawandel fortschreite wie bisher, wäre das ein weltweiter BIP-Verlust von sieben bis zehn Prozent bis 2050. Empfohlene Maßnahme Nummer eins: Emissionen reduzieren.

