Dynatrace: Umsatz wächst um 23 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar

Nachdem das in Linz gegründete Software-Unternehmen 2023 erstmals die Umsatzmilliarde übersprungen hat, kann sich Dynatrace abermals über einen kräftigen Umsatzsprung freuen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 (bis 31. März) hat der Weltmarktführer bei Observability und Security einen Umsatz von 1,431 Milliarden US-Dollar erzielt. Das ist gemessen am Vorjahresumsatz von 1,159 Milliarden US-Dollar ein Zuwachs von 23 Prozent.

Linz als Zentrale und 1500 Entwickler

Auch die Zahl der Beschäftigten ist deutlich gestiegen: binnen eines Jahres weltweit von rund 4.200 auf 4.700. Alleine das von Dynatrace-Gründer Bernd Greifeneder geleitete Forschungs- und Entwicklungsteam (R&D) ist von rund 1.400 auf mehr als 1.600 Mitarbeiter gewachsen. „Dynatrace unterstützt die größten Unternehmen der Welt dabei, ihre digitalen Innovationen voranzutreiben, Cyber-Risiken zu minimieren und Cloud-Kosten zu optimieren. Dabei spielt der Gründungsstandort eine zentrale Rolle“, sagt Bernd Greifeneder. Im März erfolgte der Spatenstich für den Ausbau des weltweiten Engineering Hauptquatiers an der Linzer „Am Fünfundzwanziger Turm-Straße“. Der neue 7-stöckige Campus ist das Herz der weltweiten Produktentwicklung und soll bis Ende 2025 fertig gestellt sein. Dann bietet der Dynatrace Campus auf insgesamt 29.000 Quadratmetern Bürofläche ein Arbeitsumfeld für rund 1.500 internationale Software-Entwickler und Experten, wie das Unternehmen bekannt gab.

Ausbau auch in Graz und Wien

Neben Linz werden auch die Entwicklungslabors in Wien und Graz erweitert. In Wien hat Dynatrace im Mai 2024 ein zusätzliches Stockwerk im Icon Tower am Wiener Hauptbahnhof bezogen. In Graz steht im heurigen Sommer eine Übersiedelung bevor. Dynatrace wird von den Standorten im Technopark Raaba und im Center Ost in den Impuls Campus auf den Reininghaus-Gründen ziehen. Dort werden ab dem Sommer 2024 rund 120 Mitarbeiter3.600 m2 Büro- und Nutzfläche auf vier Etagen beziehen.



Die enorme Bedeutung, die der Standort Österreich für Dynatrace habe, untermauere die Zahl der Beschäftigen an den sechs heimischen Standorten, so Greifeneder. In Linz, Wien, Graz, Klagenfurt, Hagenberg und Innsbruck sind insgesamt mehr als 1.200 Expertinnen und Experten aus mehr als 60 Nationen beschäftigt. Damit sind rund 26 Prozent der weltweiten Mitarbeiter von Dynatrace in Österreich beschäftigt.

