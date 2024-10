Erleben Sie am 9. November einen Tag im "Boliversum" mit dem Bruckner Orchester Linz

"Bruckner is more popular than ever", titelte die "New York Times" vor zwei Tagen. Mit den Einspielungen der Sinfonien seines Namensgebers hat es das Bruckner Orchester Linz unter seinem Chefdirigenten Markus Poschner nicht nur in die Herzen der Zuhörer, sondern auch in die internationale Presse geschafft. "Wir sind dort angekommen, wo wir immer hinwollten", freut sich Poschner.