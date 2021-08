Hermann ruft "Schnitzel ohne Fleisch" zurück

Auf der Verpackung ist ein falsches Mindesthaltbarkeitsdatum aufgedruckt worden, hieß es in einer Aussendung des Unternehmens am Freitag. Demnach sei dort 17.08.2021 anstatt 17.08.2024 zu lesen. Das Produkt war in Österreich im Einzelhandel erhältlich und kann im Geschäft, in dem es erworben wurde, zurückgegeben werden.