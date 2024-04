Drei Frauen ziehen in den Signa-Aufsichtsrat ein

Erste Entscheidungen bei Signa am Mittwochvormittag: Die Aktionäre der Signa Development haben bei der außerordentlichen Hauptversammlung mehrheitlich den Aufsichtsrat neu gewählt.

Karin Exner-Wöhrer zieht in das Kontrollgremium ein. Sie ist Chefin der Salzburger Aluminium Group. Weiters wurden Claudia Badstöber, die Asset Managerin Martina Scheibelauer und Michael Mitterdorfer bestellt.

Die Steuerberaterin Badstöber war früher beim Immobilienentwickler Conwert und bei der Semper Constantia Privatbank um den Sanierer Erhard Grossnigg (der heute als Signa-Kurzzeit-Vorstand zurücktritt) tätig. Derzeit ist sie in Grossniggs Unternehemensgruppe Austro Holding aktiv. Mitterdorfer war viele Jahre bei der Karl Wlaschek Privatstiftung tätig.

Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer, Wüstenrot-Chefin Susanne Riess-Hahn, Ex-RBI-Chef Karl Sevelda und Signa-Holding-Manager Christoph Stadlhuber sind aus dem Aufsichtsrat zurückgetreten. Für sie gibt es für das Geschäftsjahr 2023 keine Vergütung mehr. Nachdem sie sich selbst schon dazu bereit erklärt hatten, hat die Hauptversammmlung das nun beschlossen, wie der Insolvenzverwalter der Signa Holding, Christof Stapf, erklärt.

Der Aufsichtsrat der Signa Development sei damit nun einer der Aufsichtsräte in Österreich, der mehrheitlich von weiblichen Mitgliedern dominiert werde, so Stapf.

Nur der Finanzvorstand der deutschen RAG-Stiftung, Jürgen-Johann Rupp, verbleibt von den bisherigen Mitgliedern im Signa-Development-Aufsichtsrat.

Sanierungsplan zugestimmt

Die Hauptversammlung hat auch dem Sanierungsplan am Mittwoch zugestimmt. Die Treuhandlösung bleibe damit bestehen, teilte das Unternehmen mit. Dieser hatten die Gläubiger schon im März, wie berichtet, mehrheitlich das Okay gegeben. Die Sanierungspläne sehen eine Mindestquote von 30 Prozent vor. Das Vermögen wird an die Sanierungsverwalterin Andrea Fruhstorfer übertragen, die es binnen fünf Jahren verwertet, die Erlöse gehen an die Gläubiger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper