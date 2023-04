Stefan Kraft löst Versprechen an seine Frau ein

Stefan Kraft schloss die Weltcupsaison gestern in Planica als Dritter hinter den Slowenen Timi Zajc und Anze Lanisek ab. Eine Saison, die so lange wie noch gedauert und 148 Tage zuvor in Wisla für den Salzburger ebenfalls mit einem dritten Platz begonnen hatte. Insgesamt 17 Podestplätze hatte Kraft im abgelaufenen Winter gesammelt, darunter sechs Siege. Den letzten hatte er am Samstag in Planica gefeiert, der eine Vorentscheidung im Kampf um die Kristallkugel im Skifliegen brachte. "Mega, eine kleine Kugel wieder, die dritte im Skifliegen, das ist unglaublich", sagte der 29-Jährige, der sich in der Disziplinenwertung letztlich 30 Punkte vor Gesamtweltcupsieger Halvor Egner Granerud (Nor) durchsetzte.

Auf 238,5 und 235 Meter war Kraft – Jan Hörl wurde als zweitbester Österreicher Fünfter – gestern gekommen. Von weiten Flügen hat er trotz der langen Saison nicht genug, er will in der anstehenden Saisonpause "eine kleine Weltreise" unternehmen. Es ist ein Versprechen an seine Frau, das er einlöst. "Sollte ich bei Olympia einmal eine Goldmedaille gewinnen, dann fliegen wir um die Welt", versprach Kraft, der in den dafür vorgesehenen sechs Wochen den Kopf freibekommen will. "Das habe ich bitter notwendig, weil es war schon sehr intensiv." Die Reisekasse ist gut gefüllt, sammelte der Überflieger doch in der abgelaufenen Saison 310.000 Euro Preisgeld.

Cheftrainer Andreas Widhölzl bilanzierte nach dem überlegenen Gewinn des Nationencups 1462 Punkte vor Norwegen zufrieden: "Es war ein super Abschluss und eine Bestätigung für das Team."

