Cornelia Hütter kritisiert den ÖSV: „Uns wurde nicht zugehört“

Cornelia Hütter hat sich bei der Ski-WM in Meribel/Courchevel mit Super-G-Bronze selbst belohnt - und das nach einer schwierigen Saison. Eine Saison, die speziell im Damenteam, das in den vergangenen Monaten in der Kritik stand, nicht spurlos vorübergegangen ist.

Für die 30-Jährige waren die Reaktionen von außen nicht immer angenehm und verständlich. „Die ganze Mannschaft ist wirklich dahinter, dass wir Erfolg haben“, sagt Hütter bei „ServusTV“. „Dann geht es drei Rennen nicht und alles wird schlechtgeredet. Das geht einfach nicht.“

Es sei vorgekommen, dass man sich in ein Loch hineinredet, „das gar nicht vorhanden ist“.

Hütter: "Habe ich nichts davon"

Aus ihrer Sicht sind die grundlegenden Fehler bereits vor der Saison gemacht worden. „Als sie im Frühjahr den großen Umbruch gestaltet haben, haben wir schon sehr kritische Stimmen gehabt, aber uns wurde teilweise nicht zugehört“, spart die die dreifache Weltcupsiegerin auch nicht mit Kritik am ÖSV.

Der Verband hat zwar einen Plan gehabt, allerdings ist dieser nicht so aufgegangen, wie man sich das wohl vorgestellt hatte. „Es ist schön und gut, wenn von oben herab Strukturen geschaffen werden. Aber wenn die dann unten beim Athleten nicht richtig ankommen, habe ich nichts davon“, sagt Hütter.

Die WM ist Balsam auf die Seele des ÖSV-Damenteams. Für Hütter selbst ist die WM bereits geschlagen, sie genießt ein paar freie Tage.

Mehr zum Thema Ski Alpin Mikaela Shiffrin trennt sich während der Ski-WM von Cheftrainer MERIBEL. Der US-Ski-Star und Chef-Coach Mike Day gehen nach sieben Jahren getrennte Wege. Mikaela Shiffrin trennt sich während der Ski-WM von Cheftrainer

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.